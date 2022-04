Epic Games und Lego bauen das Multiversum für Kids

Der Spiele-Publisher Epic Games und Lego wollen gemeinsam ein Metaversum für Kinder und Familien aufbauen. Im Rahmen einer langfristig angelegten Partnerschaft soll eine "immersive, kreativ inspirierende und ansprechende digitale Erfahrung für Kinder jeden Alters" entstehen, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Die familienfreundliche Umgebung soll Kindern einen "sicheren und positiven Raum" bieten, um kreativ zu spielen.

Mit der Kinderwelt wollen Lego und Epic Games an der Entstehung des Metaversums mitwirken, einer virtuellen und vernetzten Welt, in der Menschen "spielen, arbeiten, lernen und sich begegnen" sollen. Die Unternehmen wollen ihre langjährige Erfahrung mit kindgerechten Unterhaltungsangeboten und Spielzeugen in die Waagschale werfen, "damit das Wohlergehen der Kinder bei der nächsten Stufe des Internets vom Start weg berücksichtigt wird".

Spaß – aber sicher

Dabei lassen sich die Unternehmen ihrer Mitteilung zufolge von drei Prinzipien leiten: Den Kindern einen sicheren Ort zum Spielen geben, ihre Privatsphäre zu achten sowie ihnen und ihren Eltern die Kontrolle über ihre digitale Welt zu geben.

"Kinder spiele gerne in der digitalen wie der echten Welt und bewegen sich nahtlos zwischen beiden", erklärte Lego-CEO Niels Christiansen. In einem Metaversum könnten Kinder lebenswichtige Fähigkeiten wie Kreativität, Kommunikation und Zusammenarbeit lernen. "Aber wir müssen dafür sorgen, dass sie sicher sind und alle etwas davon haben."

SuperAwesome

Epic Games bringt seine langjährige Erfahrung mit immersiven Spielwelten in die Partnerschaft ein. Für das gemeinsame Projekt mit Lego kann Epic zudem auf die Technik der 2020 übernommenen "Kidtech"-Plattform SuperAwesome zurückgreifen. Die stellt verschiedene Tools für Entwickler bereit, um sichere digitale Erlebniswelten für jüngere Zielgruppen zu erstellen und Eltern die Möglichkeit der Zugangskontrolle zu geben.

"Seit fast einem Jahrhundert fasziniert Lego Kinder wie Erwachsene mit kreativem Spiel", sagte Epic-CEO Tim Sweeney. "Wir freuen uns, mit ihnen zusammen einen Teil des Metaversums aufzubauen, der Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß macht."

Epic Games gehört zu den zahlreichen Tech-Unternehmen, die ihre Geschäfte in Russland wegen des Ukraine-Kriegs eingestellt haben. Zuletzt hatte Epic auch Einnahmen des Multiplayers Fortnite für die Ukraine gespendet.

