Epic vs. Apple: Kein "Anmelden mit Apple" mehr bei Fortnite

Der Streit zwischen Epic Games und Apple fordert ein weiteres Opfer: Nutzer, die Apples Anmeldedienst für Epic-Spiele verwenden, verlieren nach Freitag, den 11. September ihren Zugang, wie Epic Games in einem Schreiben an Spieler warnt – das betrifft unter anderem Fortnite. Apple erlaube es nach dem genannten Termin nicht länger, den Apple-Anmeldedienst für Epic-Games-Konten zu verwenden, schreibt der Spielehersteller.

Epic: Account-Umzug erforderlich

Um den Zugangsverlust zu verhindern, soll man sich mit seinem Apple-Account beim Epic-Games-Konto anmelden und dort die Daten aktualisieren, konkret geht es um die Hinterlegung einer richtigen E-Mail-Adresse sowie dem Einrichten eines Passwortes. Anschließend kann man sich dann direkt mit dem Epic-Account einloggen. "Anmelden mit Apple" funktioniert wahlweise mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse und ohne Vergabe eines Passwortes, da die Anmeldung biometrisch authentifiziert wird.

Sollte die Umstellung nicht rechtzeitig erfolgen, bleibe es unter Umständen aber möglich, über einen Verifizierungs-Code den Account zu reaktivieren respektive in ein Epic-Games-Konto zu verwandeln, so Epic, das könne allerdings "länger dauern".

"Anmelden mit Apple" Pflicht für Apps mit Social-Logins

Nach einem bewussten Regelbruch durch Epic hat Apple das Spiel Fortnite im August aus dem App Store geworfen und jüngst auch einen Entwickler-Account von Epic Games gesperrt. Ob durch diesen Schritt zwangsläufig auch "Anmelden mit Apple" für den jeweiligen App-Entwickler abgesägt wird, bleibt vorerst offen – Apple hat sich zu der Angelegenheit bislang nicht geäußert. Manche Entwickler zeigen sich beunruhigt, dass Apple-Nutzerkonten bei anderen Anbietern im Streitfall einfach aus der Ferne gelöscht werden könnten. Apps, die soziale Logins etwa von Facebook oder Google anbieten, müssen inzwischen auch "Anmelden mit Apple" integrieren.

Über 116 Millionen Nutzer haben über iPhone und iPad auf Fortnite zugegriffen, teilte Epic Games jüngst in Gerichtsdokumenten mit. Wie viele davon "Anmelden mit Apple" verwendet haben, bleibt unklar. Seit dem Rauswurf aus dem App Store habe man über 60 Prozent der täglich aktiven iOS-Nutzer verloren, so Epic. Die iOS- und macOS-Version von Fortnite ist inzwischen abgeschnitten, eine Interaktion mit Spielern auf anderen Plattformen ist nicht länger möglich.

Epic versucht derzeit, Fortnites Rückkehr in den App Store mit einer einstweiligen Verfügung zu erzwingen. Der Spielehersteller wirft Apple in einer Klage Missbrauch seiner Marktmacht vor und will App Store und Apples Bezahlschnittstelle aufbrechen. Apple fordert inzwischen Schadenersatz von Epic wegen Vertragsverletzung.

(lbe)