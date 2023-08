Erfolg mit MLS-Abos: Apple plant gleich zwei Messi-Dokus

Der argentinische Fußballheld Lionel Messi soll noch stärker zum Zugpferd für Apples Streamingangebot TV+ werden: Nach ersten Erfolgen beim Verkauf von Major-League-Soccer-Fußballabos durch den neuen Star des US-Clubs Inter Miami CF sollen nun weitere Inhalte folgen. Laut einem Medienbericht sind mindestens zwei Dokushows geplant, die sich mit unterschiedlichen Lebensabschnitten des Stürmers beschäftigen.

Erst Weltmeisterschaft, dann Umzug in die Staaten

Bekannt war bereits, dass es auf Apple TV+ eine Serie geben soll, die sich mit Messis Weg zur (gewonnenen) Fußballweltmeisterschaft 2022 beschäftigt. Das Material dafür scheint weitgehend zu stehen, die Produktion übernimmt die Firma Smuggler Entertainment. Das gleiche Unternehmen wurde nun erneut beauftragt, schreibt der Bloomberg-Newsletter Screentime. Diesmal verlangt Apple nach einem Sechsteiler, der "Fans einen Blick hinter die Kulissen des letzten Kapitels in der Karriere des größten Fußballers seiner Generation" bieten soll. Dass Messis Eintritt bei Inter Miami CF eine wichtige Rolle in der Serie spielen wird, gilt als ausgemacht. Wann die Serien erscheinen, ist noch unklar.

Neu sind Sportdokus bei Apple TV+ nicht. So hat der Konzern sich bereits mit Basketballstar Stephen Curry, bekannten Surfern oder zuletzt auch Boris Becker beschäftigt. Das Unternehmen nimmt dafür reichlich Geld in die Hand, Apples Inhalte sind stets exklusiv für die Plattform produziert. Apple sei zu einem "echten Mitspieler beim Boom von Sportdokus" geworden, schreibt Bloomberg. Messi zieht auch deshalb, weil seine Geschichte spannend ist – vom Sieg bei der Weltmeisterschaft bis zum Umzug in die Vereinigten Staaten, wo Menschen viele Tausend US-Dollar zahlen, um Karten für seine Spiele zu erhalten.

Mehr Einnahmen durch Zusatzabos

Apples Vertrieb der Major-League-Soccer-Rechte läuft anders als bei TV+ sonst gewohnt. Die Inhalte gibt es nur gegen einen Zusatzbetrag auf das reguläre Abo obendrauf. Das Unternehmen verkauft ein Saisonticket für 100 (ohne TV+-Abo) beziehungsweise 80 (mit TV+-Abo) Euro. Alternativ werden im Monat 15 beziehungsweise 13 Euro fällig. Ein TV+-Abo allein kostet 7 Euro im Monat und ist damit deutlich günstiger als Konkurrenten wie Disney+ oder Netflix.

Lionel Messi soll Apple dabei geholfen haben, die Zahl der MLS-Abonnenten ungefähr zu verdoppeln – auch wenn Apple bislang nicht mitteilt, wie viele Abos insgesamt verkauft wurden. Der Spieler soll über seine eigenen Firmen zudem am Aboverkauf beteiligt sein. Apple-Boss Tim Cook äußerte sich vor Analysten dazu wie folgt: "Wir übertreffen unsere Erwartungen in Bezug auf die Abonnentenzahlen. Die Tatsache, dass Messi zu Inter Miami gegangen ist, hat uns dabei ein wenig geholfen."

