Erfolgreiche Kongressmesse: Cyberkriminelle hassen die secIT

Die IT-Security-Kongressmesse secIT by heise war für die Besucher und den Veranstalter ein voller Erfolg. Dieses Jahr wurde der Besucherrekord mit über 2200 Teilnehmern gebrochen. Vor allem die von c't, heise Security und iX ausgewählten Vorträge und Workshops waren wahre Publikumsmagneten.

Auf die Inhalte kommt es an

Ziel der redaktionellen Inhalte war es, Teilnehmern konkrete Fakten und Handlungsanweisungen mitzugeben, sodass die Sicherheit der Firmen-IT direkt davon profitiert. Dabei ging es unter anderem um KRITISchen Fachkräftemangel sowie Trends und aktuelle Buzzwords in der IT-Sicherheit. In den Workshops stand etwa die Sicherheit von Active Directory und Windows 11 im Fokus.

Das Programm unserer Partner war ebenfalls prall gefüllt und in der Ausstellung tauschten sich Besucher über aktuelle Bedrohungs- und Sicherheitstrends aus. Die Party war auch hervorragend besucht und ermöglichte spannende Gespräche.

(Bild: Toby Giessen / Tim Dechent)

Die erstmalige Verleihung der CISO-Awards war ein voller Erfolg. Mit diesen Preisen zeichnete Ron Kneffel, Vorstandsvorsitzender der CISO Alliance e. V., Innovationsprojekte der IT-Sicherheitsverantwortlichen in Unternehmen aus. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die CISO Alliance die secIT als Rahmen für ihre Preisverleihung genutzt hat. Es wäre schön, wenn die kreativen Sicherheitsstrategien viele Nachahmer finden“, sagt Jörg Mühle, Mitglied der Geschäftsleitung von Heise Medien.

Wann geht es weiter?

Die secIT Digital findet am 13. und 14. September 2023 statt. Der Name ist Programm und die Teilnahme findet remote statt. So kann man den Vorträgen ganz entspannt am eigenen Schreibtisch lauschen. Die nächste große secIT vor Ort in Hannover ist für 6. und 7. März 2024 geplant.

