Erfolgreichstes Blizzard-Spiel: "Diablo 4" spielt 666 Millionen US-Dollar ein

Activision Blizzards "Diablo 4" hat in den ersten 5 Tagen seit dem Verkaufsstart am 6. Juni 666 Millionen US-Dollar eingespielt. Das teilte Blizzard am Montag mit. Das sei der erfolgreichste Launch in der Geschichte des Entwicklerstudios – sowohl im Blick auf die Verkaufszahlen als auch auf den Umsatz.

Die Zahlen wurden vom 6. bis zum 10. Juni erhoben, schreibt Blizzard in einer Mitteilung. Vorbesteller der Ultimate Edition durften schon am 2. Juni loslegen, finden sich aber regulär als Käufer in der Statistik. Schon vor Tagen hatte Blizzard bekannt gegeben, dass "Diablo 4" den besten Launch in der Unternehmensgeschichte hingelegt habe, dabei aber noch keine genauen Zahlen genannt – das wollte sich Blizzard offensichtlich für den Meilenstein mit den drei Sechsen aufheben.

"Diablo 4" soll über Jahre weiterentwickelt und mit neuen Inhalten versorgt werden. Bei der Finanzierung hilft ein Ingame-Shop, in dem man kosmetische Items und Battle Passes kaufen kann. Über diese Mikrotransaktionen will Blizzard regelmäßige Einkünfte auch nach dem Launch generieren. Die teilweise hohen Preise der Kostüme von bis zu 25 Euro haben in der Community für Diskussionen gesorgt. "Diablo 4" wird zum Vollpreis von je nach Plattform mindestens 70 Euro verkauft.

Gelungener Launch

Abgesehen davon lief der Marktstart von "Diablo 4" aber ungewöhnlich rund: Die Server hielten dem zweifellos hohen Andrang meist problemlos stand, nur kurz legte ein Serverfehler das Login-System lahm. "Diablo 4" ist ein reines Online-Spiel, das eine dauerhafte Internetverbindung zwingend voraussetzt.

Kritikerstimmen zu "Diablo 4" fielen durchgehend positiv aus: Beim Aggregator Opencritic empfehlen 96 Prozent der Spielekritiker das Hack'n'Slay bei einem Wertungsdurchschnitt von starken 89 Prozent.

"Im Namen von Blizzard möchten wir den Millionen von Spielern auf der ganzen Welt danken, die in Diablo IV eingetaucht sind", schreibt Blizzard-Präsident Mike Ybarra anlässlich der starken Verkaufsahlen. "Wir sind stolz auf unser Team und fühlen uns verpflichtet, auf unsere Spieler zu hören und sicherzustellen, dass Diablo viele weitere Jahre die Erwartungen übertreffen wird."

(dahe)