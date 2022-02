Erinnerungen an den Winter: Die Bilder der Woche (KW 7)

Der Winter hat sich nur in wenigen Regionen von seiner kalten, verschneiten Seite gezeigt und der Frühling kündigt sich bereits mit Vogelgezwitscher und sprießenden Krokussen an. Das die kalte Jahreszeit trotzdem stimmungsvolle Momente zu bieten hatte, beweisen unsere Bilder der Woche.

Volker Lampe fotografierte das sehenswerte Aufmacherbild dieses Artikels. Eigentlich wollte er ein ganz anderes Motiv einfangen. Er schreibt uns zur Entstehung seines Bild des Tages: "Meine Intention war – als über Nacht Schnee gefallen war und es ein nebliger Tag wurde – in höheren Lagen eine alte Buchenbaumgruppe im Nebel mit Schnee zu fotografieren. Der Nebel sollte mir helfen, die Bäume losgelöst von der übrigen Landschaft fotografieren zu können. Auf dem Weg dorthin kam ich an einem kleinen Bauernhof vorbei und sah die beiden Pferde an ihrem Stall im Nebel frei von der Umgebung stehen. Spontan nutzte ich meine Chance und fotografierte die Pferde in ihrer Lebensfreude über den neuen Schnee. Sie neckten sich, standen eng aneinander und galoppierten immer wieder kurz aufs Neue. So vergaß ich erst mal meine Baumgruppe und widmete mich ganz dem wunderbaren Naturerlebnis."

Auch Kai Hormann konnte einen seltenen Augenblick im Foto festhalten. Bereits seit seiner Jugend ist er häufig im großen Torfmoor bei Lübbecke in Nordrhein-Westfahlen unterwegs. Dass dieses von Raureif bedeckt wird, ist ungewöhnlich und sorgt für eine ungemein stimmungsvolle Winteratmosphäre.

Christian Bertram war im Abendlicht auf einer Schneeschuhtour auf dem rund 1400 Meter hohen Belchen im Schwarzwald unterwegs. Die grandiose Aussicht auf die Schweizer Alpen entschädigt für alle Anstrengungen beim Aufstieg.

Alle Bilder der Woche finden Sie in der folgenden Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (KW 7) (7 Bilder) Samstag: Dancers Auf einer Städtekurzreise nach Hamburg fing Galeriefotograf m a n n i x die seltsame Stimmung in Zeiten zwischen Lockerung der Corona-Maßnahmen und pandemiebedingter Vorsicht ein. (Bild: m a n n i x)

(tho)