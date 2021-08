Erlebnis für die Sinne? Logitechs neue In-Ear-Kopfhörer fürs Business

Logitech bringt zwei neue Earbud-Modelle für Business-Kunden auf den Markt: Zone True Wireless Bluetooth und Zone Wired Earbuds sollen mit einem Spagat aus ansprechendem Design und zertifiziertem Klang eine Marktlücke füllen. Logitech ruft dafür einen stolzen Preis auf.

Der Fokus des Herstellers liegt dabei auf den kabellosen Zone True Wireless Earbuds. Ein geräuschunterdrückendes Mikrofon und Noice-Cancelling (ANC) sollen dafür sorgen, dass Angestellte auch in lärmintensiven Umgebungen beim mobilen Arbeiten in Videocalls gut zu verstehen sind.

Logitechs Zone True Wireless im Ladecase (Bild: Logitech)

Besonders stolz sei man außerdem auf das Design der Kopfhörer, das Tragende in ihren Calls optisch hervorstechen lässt: "Die derzeitigen drahtlosen Lösungen zwingen die Verbraucher zu einem Kompromiss zwischen traditionellen Headsets, die für Videogespräche ästhetisch nicht geeignet sind, und einer suboptimalen Audioleistung" schreibt Logitech in der Pressemitteilung. Die kabellosen Earbuds gibt es in den Farben Rose und Grafit. Die Akkulaufzeit im Gesprächseinsatz beträgt laut Hersteller ohne ANC 6,5 Stunden, mit ANC nur eine halbe Stunde weniger.

Zwei Modelle, hoher Preis

Fast nebenbei kündigte das Unternehmen außerdem die kabelgebundenen Zone Wired Earbuds an, die sich sowohl per USB-C, USB-A, und 3,5 mm Klinke anschließen lassen, dafür aber ohne Active Noise Cancellation auskommen müssen.

Logitechs Zone Wired Earbud mit unterschiedlichen Anschlüssen (Bild: Logitech)

Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Logitech 99 US-Dollar für die kabelgebundenen Zone Wired Earbuds, und stolze 299 US-Dollar für das kabellose Pendant an. Auf der Seite des Herstellers ist das günstigere Modell für 99,99 Euro ausgeschrieben, das Teurere aber hingegen für ganze 329 Euro – nach aktuellem Umrechnungskurs sollten die Zone True Wireless Kopfhörer eigentlich eher knapp über 250 Euro kosten.

(jvo)