Ermittlungen zu Drogenhandel: Amazon-Führungskräfte in Indien festgenommen

In Indien sind mehrere hochrangige Angestellte von Amazon festgenommen worden. Die Inhaftierungen erfolgten in Zusammenhang mit Ermittlungen zu Drogenschmuggel, der über die Seite des Onlinehändlers abgewickelt worden sein soll, berichtet die Deutsche Welle. Wie viele Personen festgenommen wurden, ist demnach nicht bekannt. Sie sollen in Polizeiverhören voneinander abweichende Aussagen gemacht haben, auch Beweise gegen die Angestellten könnten demnach vorliegen. Die Strafverfolgungsbehörden werfen Amazon demnach außerdem vor, nicht zu kooperieren. Zuvor seien zwei Männer festgenommen worden, denen die illegale Verbreitung von Marihuana vorgeworfen wird.

Diskrepanzen bei Aussagen gegenüber der Polizei

Wie die Deutsche Welle weiter schreibt, wird den mutmaßlichen Drogenschmugglern vorgeworfen, Marihuana als Gewürz getarnt und in verschiedene Städte des Landes verschickt zu haben. Insgesamt geht es demnach um eine Tonne des Rauschmittels. Außer den beiden zuerst festgenommenen Männern sei eine weitere Person verhaftet worden. Weil der Drogenhandel über Amazon abgewickelt worden sei, seien vergangene Woche auch Angestellte des US-Konzerns verhört worden. Infolge der dabei gemachten Aussagen seien dann nun am Wochenende mehrere Führungskräfte festgenommen worden, Grundlage war demnach ein Gesetz gegen Drogenhandel. Amazon India hat den Vorwürfen demnach bereits widersprochen und versichert, mit den Behörden zu kooperieren.

Für Amazon India sind die Vorgänge nun ein weiterer Rückschlag. Seit Wochen gibt es Kritik an dem Vorgehen des US-Konzerns in dem riesigen Land. Dabei war es bislang aber vor allem um Vorwürfe des Wettbewerbsbetrugs gegangen. Auf Basis öffentlich gemachter Dokumente hatte es geheißen, Amazon habe unter anderem erfolgreiche Produkte seiner Kooperationspartner identifiziert, um dann selbst Gleichartiges anzubieten. Gleichzeitig soll Amazon diese Angebote günstiger bepreist und bei der Produktsuche auf der Webseite hervorgehoben haben. Nach dem Bekanntwerden dieser Vorwürfe war es für Amazon auch in den USA noch einmal ungemütlicher geworden.

(mho)