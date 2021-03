Erneuerbare Energien: Apple holt mehr Zulieferer ins Boot

Apple meldet Fortschritte auf dem Weg zum selbstgesteckten Ziel einer vollständigen Klimaneutralität im Jahr 2030: Man zähle nun über 110 Zulieferer, die sich zum Umstieg auf "100 Prozent erneuerbare Energien" für die Produktion von Komponenten für Apple-Hardware verpflichtet haben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte – "knapp 8 Gigawatt geplanter sauberer Energie" würden bald ans Netz gehen.

Apple will Zulieferern beim Umstieg helfen

Apple werde Zulieferern mit Schulungsmaterialien und Ressourcen bei dem Umstieg helfen, betonte das Unternehmen: "In Europa sorgt der Windkraftabnahmevertrag mit DSM Engineering Materials für neue saubere Energie im Netz der Niederlande und der Solarkomplex von STMicroelectronics in Marokko unterstützt die regionale Energieerzeugung".

Apple wolle zudem in Projekte für erneuerbare Energien investieren, um auch Upstream-Emissionen abzudecken – Treibhausgas-Emissionen, die schon entstehen, bevor Rohstoffe in die Raffinerien gelangen. Im US-Bundesstaat Kalifornien will Apple ein großes Energiespeicherprojekt umsetzen, das eine Speicherkapazität von 240 Megawattstunden Leistung an Energie aufweist, wie das Unternehmen erklärte. Es gehöre zu einem 130-Megawatt-Solarpark, der die gesamte Energie in das kalifornische Stromnetz einspeisen.

Apple-Chef fordert klimaneutrale Wirtschaft

Die eigenen Büros, Rechenzentren und anderen Einrichtungen betreibt Apple seit 2018 mit erneuerbaren Energien, bis 2030 soll dann auch die riesige Lieferkette umgestellt sein.

Apple-Chef Tim Cook hat Regierungen und Unternehmen im vergangenen Dezember dazu aufgerufen, dem Beispiel zu folgen – es sei höchste Zeit, sich gemeinsam gegen den Klimawandel stemmen. "Grüne Innovation" zeige, dass sich Profit mit einer Zukunft für den Planeten vereinbaren lasse. Apple wolle ein Partner bei dem Übergang sein, betonte Cook. (lbe)