Erneut verschoben: "Cyberpunk 2077" kommt erst im November

Das Action-Rollenspiel "Cyberpunk 2077" erscheint nicht wie geplant am 17. September. Laut Entwickler CD Projekt Red soll "Cyberpunk" stattdessen zwei Monate später, am 19. November, auf den Markt kommen. Das kündigte das polnische Entwicklerstudio auf Twitter an.

Demnach sei das Spiel zwar praktisch fertig, die zusätzliche Zeit soll aber für Bugfixing und das Balancing der verschiedenen Spielmechaniken genutzt werden. Im November würde "Cyberpunk 2077" wohl fast gleichzeitig mit der neuen Konsolengeneration auf den Markt kommen. Entwickler CD Projekt Red hatte vorher angekündigt, dass zuerst eine Fassung für die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen wird. Eine optimierte Version für die neuen Konsolen soll folgen. Außerdem erscheint "Cyberpunk" für PC und Google Stadia.

Gameplay-Szenen aus "Cyberpunk 2077" (Quelle: CD Project RED)

"Cyberpunk 2077" wurde bereits mehrfach verschoben, zuletzt im Januar. Auch damals hatte CD Projekt Red die Release-Verzögerung mit der Notwendigkeit weiterer Qualitätssicherungsmaßnahmen begründet. Bereits im Januar hatte das Unternehmen außerdem geschrieben, "Cyberpunk 2077" sei komplett und spielbar.

Teaser schon 2013

Ein erster Teaser-Trailer zu Cyberpunk 2077 wurde schon Anfang 2013 veröffentlicht. Das polnische Studio soll nach Release der letzten Erweiterung für The Witcher 3 im Mai 2016 die Arbeit an Cyberpunk 2077 intensiviert haben. Seitdem gab es mehrere lange Trailer und Gameplay-Videos zu sehen.

"Cyberpunk 2077" ist eine Mischung aus Ego-Shooter und Rollenspiel. Spieler schlüpfen in die Rolle einer lose definierten Hauptfigur und erkunden die offene Spielwelt der futuristischen Night City. Sie können ihren Charakter in Attributen wie Intelligenz, Technik und Coolness ausbauen, Missionen auf verschiedenen Wegen lösen und Entscheidungen treffen.

(dahe)