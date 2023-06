Error Code 300202: "Diablo 4"-Server mit ersten größeren Problemen

Beim Launch von Blizzard-Spielen gehört es praktisch zum guten Ton: Server-Probleme. "Diablo 4" war bislang eine Ausnahme, die Server hielten sowohl dem Early-Access-Launch als auch dem Start der Vollversion am Dienstag überraschend gut stand. Doch in der Nacht zum Freitag passierte es dann doch. Die Server gingen in die Knie, Spieler konnten sich nicht einloggen.

Stattdessen wurden Spieler mit dem Fehlercode 300202 begrüßt und aus dem Spiel geschmissen. In Deutschland fiel der Server-Ausfall in eine verkraftbare Zeit: Los gingen die Probleme laut Daten von Downdetector und Support-Posts von Blizzard zwischen 22 und 22:30 Uhr, behoben wurden sie dann nach 1 Uhr nachts. Was hinter den Problemen stand, ist unklar.

"Diablo 4" ist ein reines Online-Spiel, das eine dauerhafte Internetverbindung zwingend voraussetzt. Ein Server-Ausfall macht "Diablo 4" damit effektiv unspielbar, was bei Käufern denkbar schlecht ankommt. In den Communites wird immer wieder ein alternativer Offline-Modus gefordert. Das ist aber ausgesprochen unwahrscheinlich: Spieldesign und die dahinterliegende Technik sind grundlegend auf das Online-Zocken ausgelegt.

Blizzard und Serverprobleme – ein untrennbares Paar

Server-Probleme haben Blizzard schon vor über zehn Jahren den Launch von "Diablo 3" verhagelt, was Blizzard sogar eine Beschwerde der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) einbrachte. Auch der Start des Remakes "Diablo 2: Resurrected" wurde von Ausfällen und Login-Problemen überschattet. "Diablo 4" lief dagegen bislang weitgehend rund und konnte meist problemlos gespielt werden – trotz Rekordspielerzahlen.

Genaue Statistiken nennt Blizzard zwar nicht, bekannt ist aber, dass sich "Diablo 4" schneller verkauft hat als alle anderen Blizzard-Spiele. Blizzard-Manager Rod Fergusson schrieb außerdem auf Twitter, dass sich jeden Tag immer mehr Spieler einloggen. Neue Rekorde erwarte man am Wochenende, die Server seien darauf vorbereitet.

(dahe)