Erste Analysen: NASA-Mondmission Artemis-1 hat "außergewöhnlich gut" geklappt

Die Analysen der Mondmission Artemis-1 der NASA laufen noch, aber es sieht schon danach aus, dass die Systeme "außergewöhnlich gut" funktioniert haben und das Design auch für Mondmissionen mit Menschen an Bord bereit ist. Dieses Zwischenfazit hat die NASA jetzt öffentlich gemacht und ergänzt, dass die Korrelation zwischen der tatsächlichen Leistung im Flug und der prognostizierten Leistung "exzellent" sei. Die NASA nennt Beispiele mit Abweichungen um wenige Prozent. Man habe eine gute Grundlage für die Artemis-Generation und die Zukunft der Erkundung des erdfernen Weltraums gelegt.

Terabyte an Daten

Insgesamt wurden allein von der Rakete und der Raumkapsel vor und während des Starts vier Terabyte an Daten gesammelt, von Kameras auf dem Startgelände kommen demnach weitere 31 Terabyte an Bilddaten, erklärt die NASA. Dieses und das dann während des Flugs gesammelte Material werde jetzt ausgewertet. Das helfe dabei, die Performance der Rakete zu analysieren und Verbesserungsmaßnahmen für künftige Starts vorzunehmen. Die unbemannte und längst beendete Mission gilt zwar bereits als Erfolg, aber erst die Auswertung aller dabei gesammelten Daten kann zeigen, ob es an manchen Stellen knapp war oder auch in den Tiefen der Rakete alles so gut geklappt hat, wie es den Anschein hatte.

Mit Artemis-1 hat die NASA im Herbst das gleichnamige ambitionierte Programm eingeleitet, das die Rückkehr der Menschheit auf den Mond zum Ziel hat. Dafür wurde die Orion-Kapsel mit der Riesenrakete SLS (Space Launch System) zum Mond geschossen, den umkreiste sie dann anderthalb Wochen. Mitte Dezember ist sie dann auf die Erde zurückgekehrt, hier wird sie seitdem genauestens untersucht. Bereits beim nächsten Start einer SLS sollen Menschen an Bord sein, auf Artemis-2 sollen sie um den Mond kreisen. Nach einem weiteren unbemannten Test soll die Crew von Artemis-3 sogar schon auf dem Mond landen. Offiziell soll Artemis-2 schon im kommenden Jahr durchgeführt werden, an dem Zeitplan gibt es aber erhebliche Zweifel.

(mho)