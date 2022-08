Erste Details zum Design der "Apple Watch Pro"

Aus Sicht einiger Kommentatoren im Netz wäre es buchstäblich endlich einmal an der Zeit: Schon im vergangenen Jahr glaubten zahlreiche – auch üblicherweise treffsichere – "Gerüchteköche", dass Apple seiner Smartwatch, die 2015 erstmals erschienen war, einen neuen Look verpassen würde.

Kantig und größer

Kantig beziehungsweise abgeflacht wie beim iPhone 12 statt abgerundet sei das neue Design vorgesehen, hieß es damals. Doch dann passierte: nichts. Der Formfaktor der Apple Watch Series 7 blieb nahezu gleich, allein ein etwas größeres Display verbaute der Hersteller, das von außen aber kaum zu erkennen ist. Nun dreht sich das Gerüchtekarussell erneut: Mit der Series 8, die am 7. September erwartet wird, ist auch die Designfrage wieder auf dem Tisch.

Allerdings scheint Apple einen neuen Formfaktor nur für das angeblich in diesem Jahr geplante Sondermodell "Apple Watch Pro" vorzusehen. Bei der regulären Series 8 bleibt es angeblich beim altbekannten Look. Die Pro, schreibt das japanische Apple-Blog Macotakara zum Wochenende, wird aber endlich aufgefrischt. Angeblich wird hier "ein vollständig flaches Display", das Apple wohl schon länger in Vorbereitung hat, eingeführt. Daneben soll die Apple Watch Pro erstmals ein 47-mm-Gehäuse mit einem knapp 2 Zoll großen Gehäuse mitbringen. (Die Series 7 kommt mit 41 beziehungsweise 45 mm.)

Wie das iPhone 13 Pro?

"Verlässliche Quellen" hätten den neuen Look bestätigt, heißt es weiter. Aktuell kommt die Apple Watch mit einem zu den Seiten hin leicht abgerundeten Bildschirm, der wiederum in ein abgerundetes Gehäuse mündet. Ist das Display komplett flach, würde auch besagtes kantiges Gehäuse besser passen. Macotakara spricht hier von einem Metallgehäuse "wie beim iPhone 13 Pro".

Zuvor hatte es bereits Spekulationen über ein neues Case aus "High Impact"-Titan gegeben. Die Apple Watch Pro soll sich dank des größeren Displays, das mehr Daten zeigen kann, besonders für Sport (auch der extremeren Variante) eignen. Mit dem größeren Gehäuse käme wohl auch ein größerer Akku, der längere Laufzeiten verspricht. An Sensoren soll es jedoch wohl nur einen neuen Temperaturfühler geben; dieser ist auch für die Series 8 angedacht.

(bsc)