Erste Trailer zu "Star Wars: Kenobi" und "Star Trek: Strange New Worlds"

Das ewige Sci-Fi-Duell geht in die nächste Runde: Disney hat einen ersten Trailer zu "Kenobi", der neuen Serie im "Star Wars"-Universum veröffentlicht. Auch Fans von "Star Trek" kommen auf ihre Kosten – ein Video enthüllt die ersten Szenen aus der Serie "Strange New Worlds" um Commander Pike, gespielt von Anson Mount.

"Kenobi" ist eine von "Star Wars"-Fans besonders heiß erwartete Serie. Das liegt vor allem an der Rückkehr beliebter Figuren aus den Filmen: Ewan McGregor schlüpft erneut in die Rolle des Obi-Wan Kenobi, die er schon in Episoden 1 bis 3 ausgefüllt hat. Bekannt ist außerdem, dass Darth Vader von Anakin-Schauspieler Hayden Christensen gespielt wird.

Trailer zu "Kenobi"

Offenbar baut Disney seine Serie sehr auf diesem Nostalgie-Faktor auf: Im Hintergrund spielen bekannte Musik-Themes aus der Trilogie, unter anderem "Duel of the Fates", das aus dem Dreier-Duell zwischen Obi-Wan, Qui-Gon und Darth Maul stammt. Letzterer könnte übrigens ebenfalls eine Rolle in Kenobi spielen. Aus der Animationsserie "The Clone Wars" ist bekannt, dass ein Androiden-Maul Obi-Wan auf Tatooine verfolgt. Im Trailer ist er aber nicht zu sehen.

Gezeigt werden stattdessen die aus der Animationsserie "Rebels" und dem Videospiel "Star Wars Jedi: Fallen Order" bekannten Inquisitoren, deren Hauptaufgabe die Jagd auf überlebende Jedi darstellt. In der Community wird darüber spekuliert, ob weitere Figuren aus dem EA-Spiel einen Auftritt haben könnten – bestimmte Sets aus dem Trailer sollen auch in "Fallen Order" zu sehen gewesen sein. "Kenobi" startet am 25. Mai beim Streaming-Dienst Disney+.

Start von "Star Trek: Strange New Worlds" offen

Noch offen ist dagegen, ob, wann und wie "Star Trek: Strange New Worlds" in Deutschland zu sehen sein wird. Die Serie wird für den Streaming-Dienst Paramount+ entwickelt, der bislang hierzulande nicht verfügbar ist. Er soll im Lauf des Jahres unter anderem über Sky in Deutschland verfügbar werden – ob dann das gesamte US-Serienportfolio direkt enthalten ist, bleibt aber abzuwarten.

Trailer zu "Star Trek: Strange New Worlds"

Anson Mount als Commander Pike war bereits in "Star Trek: Discovery" zu sehen, mit "Strange New Worlds" bekommt er nun seine eigene Serie, die nach den Ereignissen aus der zweiten "Discovery"-Staffel und vor den Geschehnissen aus der Original-Serie spielt. Die Serie "Picard" läuft aktuell noch auf Amazon Prime Video.

Korrektur: Der Veröffentlichungstermin von "Kenobi" war falsch angegeben. Der Abschnitt wurde berichtigt.

