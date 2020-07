Erste arabische Marsmission "Al Amal" startet erfolgreich

الأمل (Al Amal, arabisch für Hoffnung) ist auf dem Weg zum Mars. Der Satellit ist kurz vor Mitternacht von Japan aus mit einer Mitsubishi-Rakete auf die Reise geschickt worden. Al Amal ist die erste interplanetarische Mission der Vereinigten Arabischen Emirate (VAEVAE). Im Februar soll der Satellit in eine elliptische Umlaufbahn einschwenken und in späterer Folge das Wetter auf dem Mars beobachten.

Die arabischen Forscher interessieren sich sowohl für Wetterveränderungen im Verlauf des Tages sowie der Jahreszeiten. Die gesammelte Informationen sollen helfen, ein besseres Verständnis für die Marsatmosphäre zu gewinnen. Dazu sollen die Daten auch Wissenschaftlern anderer Länder frei zugänglich sein. Zusätzlich soll Al Amal hochaufgelöste Bilder der Mars-Oberfläche schicken.

Flott und günstig

Beeindruckend an der Mission der VAE ist, dass sie erst 2014 von der Regierung in Auftrag gegeben wurde und nicht mehr als 200 Millionen US-Dollar kosten soll. Außerdem waren Verspätungen keine Option: Al Amal soll zum 50. Jahrestag der Staatsgründung im Dezember 2021 im Einsatz sein. Für den Raketenstart müssen sich Erde und Mars nahe kommen, was nur alle 26 Monate der Fall ist.

Al-Amal-Start Übertragung des Starts der japanischen H-IIA-Rakete mit Al Amal an Bord. Der Start selbst ist im Video nach gut 69 Minuten zu sehen.

Daher musste Al Amal unbedingt im Sommer 2020 starten. Um das zu erreichen, arbeiteten die VAE mit US-Universitäten sowie der japanischen Raumfahrtagentur JAXA zusammen. Gebaut wurde der Satellit an Boulder an der Universität von Colorado, gestartet von der Tane-Insel im Süden Japans. Das Ziel im Marsorbit ist sehr klein. Schafft Al Amal es dorthin, werden die VAE das mit Abstand kleinste Land mit eigener Marsmission sein.

Stoßverkehr im Februar

Die gegenwärtige Annäherung von Erde und Mars erklärt, warum in den nächsten Wochen die Volksrepublik China (Tianwen-1, 天問) und die Vereinigten Staaten von Amerika (Perseverance) ebenfalls Marsmissionen starten möchten. Alle drei Missionen sollen im Februar den Mars erreichen. Gelingt das, steht Mars-Fans ein dichtes Programm ins Haus.

Noch diese Woche soll Tianwen-1 (Himmelsfrage 1) auf die Reise gehen. An Bord sind nicht nur ein Mars-Satellit, sondern auch ein Landegerät samt Bodenfahrzeug. Perseverance (Ausdauer, Beharrlichkeit) ist eine Weiterentwicklung des NASA-Rovers Curiosity und hat zusätzlich einen Hubschrauber namens Ingenuity (Einfallsreichtum, Scharfsinn) an Bord. Der Start ist für 30. Juli vom Kap Canaveral in Florida aus geplant. Das Missionsbudget ist mehr als zehn Mal so groß wie das Al-Amals.

