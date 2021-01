Erste stabile Hülle für die AirPods Max

Trotz Preisen von mehr als 600 Euro: Statt einer echten Hülle liegt Apples frisch auf den Markt gekommenen AirPods Max nur ein sogenanntes Smart Case bei. Dieses wird um die Ohrmuscheln angebracht und sorgt dann dafür, dass die Über-Ohr-Kopfhörer in einen akkuschonenden Tiefschlaf verfallen – es schützt aber weder den Bügel noch dient es als Tragetasche. Der bekannte Apple-Zubehör-Spezialist Waterfield Designs aus San Francisco leistet hier nun Abhilfe und hat mit dem AirPods Max Shield Case eine speziell für das neue Apple-Audioprodukt gedachte Verpackung auf den Markt gebracht.

Energiesparmodus wird unterstützt

Bei dem Shield Case handelt es sich um eine klassische ovale Hülle, in der die AirPods Max komplett verschwinden. Sie ist mit einem samtartigen Material ausgeschlagen und besteht außen aus vollkörnigem Leder plus "ballistischem" Nylon oder gewachstem Segeltuch. Insgesamt vier Farben werden angeboten: Schokolade, Schwarz, Blau und Karminrot. Praktischerweise integriert ist ein Magnetsystem, das Apples Smart-Case-Funktionalität beinhaltet – ein "Magnetic Leather Butterfly" befördert die AirPods Max in den Low-Power-Modus. Zwei Außentaschen – eine davon mit Reißverschluss – dienen für Zubehör.

Groß und schwer wie die AirPods Max

Ganz billig ist der Spaß allerdings nicht: Waterfield Designs, das seine Produkte direkt in Kalifornien herstellt, verlangt für das AirPods Max Shield Case satte 100 US-Dollar. Mit 24 mal 6 mal 23 Zentimetern und einem Gewicht von 317 beziehungsweise 408 Gramm plus AirPods Max ist es zudem voluminös. Theoretisch ist es sogar möglich, die AirPods Max inklusive Smart Case einzulegen.

Wartezeit bei Hülle und Kopfhörern

Waterfield Designs verkauft die Hülle in Produktionszyklen, die zum Teil bereits ausverkauft sind – wer aktuell bestellt, erhält das Shield Case Mitte Februar. Allerdings kann auch Apple selbst seine AirPods Max aktuell nur schwer liefern. Die Farben Spacegrau und Silber werden nicht vor Ende Februar verschickt, alle anderen (Grün, Himmelblau und Pink) erst in acht bis zehn Wochen. Der Preis für die AirPods Max ging nach der Mehrwertsteuererhöhung der Bundesregierung auf 612,70 Euro hinauf.

(bsc)