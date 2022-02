Erster Hundetracker mit Apples "Wo ist?"

Apples Findenetzwerk "Wo ist?" alias "Find My" dehnt sich auf immer mehr Geräte aus. Nun hat der Hersteller Fazepro mit dem YIP Smart Tag erstmals auch einen Tracker präsentiert, der für Haustiere – insbesondere Hunde – gedacht ist. Die Hardware ist in Form eines Anhängers fürs Halsband ausgelegt und wird derzeit in den USA über Heimtierketten offeriert.

Finden mit Find My

Wie schon andere "Wo ist?"-kompatible Geräte wird das YIP Smart Tag in Apples hauseigene Find-My-App für iPhone, iPad und Mac eingebunden. Es kann dann über andere Apple-Geräte aufgefunden werden, was bekanntermaßen erstaunlich genau funktioniert, weil Millionen iPhones, iPads und Macs im Umlauf sind. Zum Innenleben der Hardware macht Fazepro keine Angaben. Ob nur Bluetooth-Funk eingebaut ist oder auch ein Ultra-Wideband-Chip (UWB), den Apple mittlerweile auch an externe Anbieter ausgibt, bleibt unklar.

Was der Hardware hingegen fehlt, ist GPS-Empfang oder ein (LTE-)Mobilfunkchip. Auf diese Art arbeiten die meisten aktuellen Hunde- und Katzen-Tracker. Dies hat allerdings den Nachteil, dass die Akkulaufzeit eingeschränkt sein kann – die "Wo ist?"-Technik hält aufgrund des energiesparenden Bluetooth-Funks viele Monate durch. Zudem muss nicht selten ein Monatspreis bezahlt werden, um auf Empfang zu bleiben.

Kein Abo nötig

Die Batterie im YIP Smart Tag hält laut Hersteller bis zu ein Jahr lang. Die Hardware ist wasserresistent, Angaben zum IP-Wert wurden nicht gemacht. Ein Abonnement muss man nicht abschließen, der Kauf des Gerätes reicht aus. Es ist preislich mit 35 US-Dollar allerdings recht teuer – für 30 Euro bekommt man schon Apples hauseigenen AirTag allein, der auch einen UWB-Chip mitliefert. Diesen könnte man dann um eine robuste Hülle erweitern, um ihn zu einem Tracker für Haustiere zu erweitern.

Ein weiteres Problem kann der fehlende GPS-Empfang darstellen. Sollte sich das Tier außerhalb der Reichweite anderer Apple-Geräte befinden, kann natürlich kein Tracking stattfinden – und auch keine Weiterleitung der Ortsangaben. Somit eignet sich das YIP Smart Tag eher für den städtischen Raum als beispielsweise für eine Wohnung auf dem Land mit größeren Waldgebieten in der Nähe. Wann das YIP Smart Tag auch in Europa auf den Markt kommt, ist unklar. Die Hardware wird in den Farben Schwarz und Roségold verkauft.

(bsc)