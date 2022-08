Erster Mensch auf dem Mond: zum 10. Todestag von Neil Armstrong

Neil Armstrong ist vor 10 Jahren gestorben: Der US-Amerikaner hatte im Rahmen der Mission Apollo 11 als erster Mensch den Mond betreten und sich damit einen der vordersten Plätze in den Annalen der Raumfahrt gesichert. Am 21. Juli 1969 hatte er mit den berühmten Worten, "That’s one small step for man… one… giant leap for mankind" die ersten Schritte auf dem Mond getan. Danach hat er noch für die NASA und als Professor gearbeitet, seinen Namen tragen heute ein Mondkrater und ein Asteroid. Am 25. August 2012 war er im Alter von 82 Jahren infolge von Komplikationen gestorben, die sich nach einer Operation am Herzen ergeben hatten.

Das erste globale TV-Ereignis

Als Kommandant der Mondlandungsmission Apollo 11 wurde Neil Armstrong von dem Piloten der Mondlandefähre Eagle Buzz Aldrin begleitet, als Pilot des Kommando-Moduls in der Umlaufbahn verblieben war Michael Collins. Armstrongs inzwischen unsterblich gewordene Worte und seine ersten Schritte wurden 1969 von 500 bis 600 Millionen Menschen live im Fernsehen erfolgt, fast ein Fünftel der Menschheit. Schon den Start der Rakete von Cape Canaveral hatten wenige Tage zuvor eine Million live vor Ort verfolgt. Fast einen Tag blieben Armstrong und Aldrin auf dem Mond, bevor sie sich auf den Rückweg machten. Gemeinsam mit Collins bekamen sie vor Millionen Konfettiparaden in Chicago und New York. Keiner der drei sollte ins All zurückkehren.

Armstrong war am 5. August 1930 in Wapakoneta im US-Bundesstaat Ohio geboren. Den Pilotenschein hatte er bereits mit 16 Jahren gemacht und ab 1950 im Korea-Krieg als Kampfflieger gedient. Ab 1952 hatte er sein Studium der Luftfahrttechnik fortgesetzt und das 1955 mit einem Bachelor abgeschlossen. Ab Sommer 1955 hatte Armstrong dann als Testpilot gearbeitet, bevor er im September 1962 als Astronaut der NASA vorgestellt wurde. Seinen ersten Raumflug hatte er am 12. März 1966 als Kommandant von Gemini 8 absolviert. Nach der Mondlandung blieb er Zeit seines Lebens mit Raumfahrtfragen verbunden, er war etwa an den Untersuchungen der Beinahe-Katastrophe von Apollo 13 und der Challenger-Katastrophe beteiligt.

