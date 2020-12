Erster Mensch hinter der Schallmauer: Pilot Chuck Yeager ist gestorben

Der US-amerikanische Testpilot und Weltkriegsveteran Chuck Yeager ist tot. Er durchbrach 1947 als Erster die Schallmauer, im Zweiten Weltkrieg soll er an einem einzigen Tage fünf deutsche Flugzeuge abgeschossen haben.

Sein Tod sei ein "riesiger Verlust für unsere Nation", schrieb NASA-Chef Jim Bridenstine. Er bezeichnete Yeagers Pionierleistungen als "brillante Beiträge zur Luft- und Raumfahrtwissenschaft". Zudem würdigte er dessen "heldenhaften" Einsatz im Zweiten Weltkrieg.

Das menschliche Potenzial

"Als junger Marineflieger war ich einer von vielen auf der ganzen Welt, die zu Chuck Yeager und seinen erstaunlichen Leistungen als Testpilot aufschauten", schrieb Bridenstine. "Sein Weg ebnete den Pfad für jeden, der die Grenzen des menschlichen Potenzials ausreizen wollte, und seine Errungenschaften werden uns über Generationen hinweg leiten."

Yeager wurde 97 Jahre alt. Im Hollywood-Spielfilm "Der Stoff, aus dem die Helden sind" (The Right Stuff) von Philip Kaufman, in dem er von Sam Shepard gespielt wurde, hatte Yeager 1983 einen Cameo-Auftritt als Barmann.

Der Luftfahrtpionier habe sich nicht damit begnügt, auf seinen Lorbeeren zu ruhen, sondern brach seinen eigenen Rekord und flog mit Mach 2.44, schreibt Bridenstine und zitiert Yeageras Motto: "Sie konzentrieren sich nicht auf Risiken, sie konzentrieren sich auf Ergebnisse. Kein Risiko kann verhindern, dass die notwendigen Aufgaben erledigt werden."

(anw)