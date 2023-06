Erster Trailer zu Trisolaris-Serie: "3 Body Problem" ab Januar 2024 auf Netflix

Die Netflix-Adaption des Science-Fiction-Buchs "Die drei Sonnen" von Cixin Liu soll ab Januar 2024 von dem Streaming-Dienst veröffentlicht werden, jetzt gibt es auch einen ersten Trailer. Nachdem es um die Serie lange Zeit sehr ruhig war, hat der US-Dienst nun auch bekannt gegeben, wer in den Hauptrollen zu sehen sein wird. Der anderthalbminütige Trailer lässt derweil eine mit großem Aufwand produzierte Verfilmung erwarten, in der es darum geht, wie die Menschheit "auf ihre größte Bedrohung reagiert". Vorgestellt wurde der Trailer und das Veröffentlichungsdatum von "3 Body Problem" im Rahmen des Netflix-Events "Tudum", das vor allem aus solchen Ankündigungsvideos zu Serien und Filmen bestand.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Teaser für "3 Body Problem" (Quelle: Netflix)

"Die drei Sonnen" ist das erste Buch der Trisolaris-Trilogie, die ihren chinesischen Autor weltbekannt gemacht haben. Bereits im Herbst 2020 hatte Netflix angekündigt, dass das erfolgreiche Produzenten-Duo David Benioff und D.B. Weiss daraus eine Serie machen sollen. Beide haben die Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin zum Fantasy-Kracher "Game of Thrones" adaptiert, ihr Kollege mit "The Terror" das gleichnamige Buch von Dan Simmons. In "3 Body Problem" werden nun unter anderem Jess Hong, Benedict Wong, Alex Sharp, Jovan Adepo, John Bradley und Liam Cunningham zu sehen sein.

Trisolaris erzählt die Geschichte der Menschheit in einer Welt, in der eine Astrophysikerin Kontakt zu Außerirdischen aufnimmt, um bei der Vernichtung der Menschen zu helfen. Von da an wird es immer gigantischer und schließlich geht es um das Schicksal des gesamten Universums. Der Autor selbst schreibt, er wollte unter anderem aufzeigen, wie unhistorisch es sei, möglichen Außerirdischen so oft die edelsten Motive zu unterstellen und nicht – wie in den Büchern – die "schlimmsten Intentionen". Die Netflix-Adaption war als werktreu angekündigt worden, es ist aber nicht die erste: Schon im Januar dieses Jahres hat der chinesische Videostreaming-Anbieter Tencent eine eigene veröffentlicht, eine animierte Fassung gibt es von der chinesischen Videoplattform Bilibili.

"Rebel Moon” und "The Witcher”

Netflix hat auf seinem Tudum-Event außerdem einen neuen Trailer zu seiner Fantasy-Reihe "The Witcher“ veröffentlicht. Die dritte Staffel, die am 29. Juni zum Netflix-Portfolio stößt, wird die letzte mit Hauptdarsteller Henry Cavill. Der australische Schauspieler Liam Hemsworth, bekannt unter anderem aus den "Hunger Games"-Filmen, wird ab Staffel 4 in die Rolle des grummeligen Hexers schlüpfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden (Quelle: Netflix)

Mehr Sci-Fi bekommt Netflix mit "Rebel Moon“ ins Programm. Verantwortlich für die Sci-Fi-Serie ist Branchenveteran Zack Snyder, der unter anderem für "300" und DC-Filme bekannt ist. "Rebel Moon“ soll ab dem 22. Dezember auf Netflix zu sehen sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden (Quelle: Netflix)

(mho)