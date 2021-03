Erster Tweet als NFT für 2,9 Millionen US-Dollar versteigert

Der erste Tweet auf Twitter von Twitter-Gründer und jetzigem CEO Jack Dorsey ist am Montag für rund 2,9 Millionen US-Dollar, etwa 2,43 Millionen Euro, bei der seit Dezember auf der Auktions-Plattform Valuables laufenden Auktion vom Bieter Sina Estavi als Non-Fungible Token (NFT) ersteigert worden.

Estavi ist Geschäftsführer des Blockchain-Start-ups Bridge Oracle, das in Malaysia ansässig ist. Estavi erhält für die Summe von genau 2.915.835,7 Dollar eine Kopie in Form eines NFT. Die Echtheit wird dabei über die Blockchain-Datenkette der Kryptowährung Ethereum abgesichert. Die Kopie kann dadurch nicht zerstört oder vervielfältigt werden. Dadurch gilt sie als fälschungssicher.

Die Begründung für den Kauf fällt bei Estavi recht kurz aus: Auf Twitter schrieb er: "Das ist nicht nur ein Tweet! Ich denke, in einigen Jahren werden die Menschen den wahren Wert dieses Tweets erkennen, wie beim Bild der Mona Lisa."

Auktionserlös für Bedürftige in Afrika

Dorsey bedankte sich bei Estavi für den Kauf des ersten Tweets auf Twitter. Das Geld geht demnach an die Wohltätigkeitsorganisation GiveDirectly mit Sitz im US-amerikanischen New York. Es soll dazu genutzt werden, um die Armut von Menschen in Ostafrika zu bekämpfen. GiveDirectly hat bereits angekündigt, das Geld schnellstmöglich an die Bedürftigen zu vermitteln.

Den ersten Tweet auf Twitter setze Dorsey am 21. März 2006 ab. Die Nachricht lautete "just setting up my twttr" ("Ich richte gerade mein Twitter ein."). Im Dezember 2020 stellte Dorsey dann den Tweet als NFT zum Ersteigern bei Valuables ein. NFTs zur Sicherung vor Fälschung werden ebenfalls beim Verkauf digitaler Kunstwerke benutzt.

(olb)