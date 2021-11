Erster Wasserstoff-Lkw soll an Rallye Dakar teilnehmen

Die französische Firma Gaussin will mit einem von ihr mit einem Brennstoffzellen-Antrieb ausgerüsteten Lkw kommendes Jahr an der Rallye Dakar teilnehmen. Es handele sich um den weltweit ersten Wasserstoff-Truck, teilte Gaussin mit. Das einzige mit Wasserstoff betriebene Gefährt auf der Rallye wird es wohl nicht sein, beispielsweise hatte GCK Motorsport im März dieses Jahres einen Rennwagen mit einem solchen Antrieb angekündigt.

Der "Gaussin H2 Racing Truck" ist mit Brennstoffzellen mit einer Leistung von 380 kW ausgerüstet, die Reichweite soll 250 km unter Rennbedingungen betragen, an einer speziellen Station soll das Betanken 20 Minuten dauern. Zwei E-Motoren treiben den Lkw mit je 300 kW an, erläutert Gaussin (PDF). Der von Pininfarina gestaltete Lkw habe eine Straßenzulassung.

Die während der kommenden Rallye anfallenden Daten will Gaussin zur Weiterentwicklung seines Angebots an Lkw nutzen, das das Unternehmen für kommendes Jahr plant. Emissionsfreie Lkw sollen dann in fünf Modellen erhältlich sein.

Dakar Future

Die Veranstalter der Rallye haben sich in ihrem Programm "Dakar Future" auferlegt, dass bis 2030 sämtliche teilnehmenden Fahrzeuge lokal emissionsfrei fahren. Kommendes Jahr gibt es bei dem Rennen erstmals die Kategorie T1-E für Pkw und Lkw, 2023 sollen mit Wasser betriebene Fahrzeuge offiziell in das Klassement aufgenommen werden.

Die Rallye soll sich ab Jahresanfang zwei Wochen lang durch Saudi-Arabien schlängeln. Die dortige Regierung hat sich zur CO 2 -Neutralität bis 2060 verpflichtet.

2015 nahm das Team Acciona als erstes mit einem Elektroauto an der Rallye Dakar teil, seinerzeit schaffte es nur zwei Etappen. 2016 schied das Team nach 80 Prozent der Strecke aus, weil es am elften Tag zu spät das Etappenziel erreichte, das Laden hatte zu lange gedauert. 2017 schaffte das Elektroauto die gesamte Strecke.

