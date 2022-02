Erstes Internetkabel repariert: Tonga nach Vulkanausbruch wieder online

Das Internetkabel zwischen Tonga und der Außenwelt ist mehr als fünf Wochen nach dem verheerenden Vulkanausbruch wieder in Betrieb. Lokalen Medien zufolge können die Menschen auf der Hauptinsel Tongatapu und der Insel ʻEua wieder "Kontakt zu ihren Verwandten im Ausland aufnehmen, ihren Status aktualisieren und online Nachrichten lesen". Das Kabelschiff Reliance hatte die Verbindung am Montag wiederhergestellt, danach waren noch Tests durchgeführt worden. Dem waren wochenlange Reparaturarbeiten vorausgegangen, in deren Verlauf deutlich geworden war, dass die Schäden größer waren als angenommen. Ein Teilstück habe komplett neu verlegt werden müssen, zitiert ABC Australia. Die Reparatur der inländischen Unterseekabel steht noch aus.

Von der Außenwelt abgeschnitten

Das Unterseekabel war beim Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Haʻapai am 15. Januar beschädigt worden. Der hatte mindestens fünf Menschenleben gefordert, die Inseln Tongas wurden von einer dicken Ascheschicht bedeckt. Viele Gebäude in dem Inselstaat wurden zerstört, teilweise gingen ganze Siedlungen verloren. Tonga war seitdem weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, geostationäre Satelliten hatten für besonders wichtige Kommunikation etwa 250 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung gestellt – ein Achtel des Bedarfs. Nicht ausreichend abgesicherte Hilfslieferungen aus Australien und Neuseeland hatten auf der Insel dann außerdem zu einem Ausbruch von Covid-19 geführt.

Das jetzt reparierte internationale Kabel verbindet Tongatapu mit Fidschi. Die ersten 691 Kilometer von Fidschi nach Tonga waren unbeschädigt geblieben, die letzten 36 Kilometer auch. Auf den 112 Kilometer dazwischen hatte es dagegen gleich mehrere Beschädigungen gegeben, zudem war es schwer, die Teile zu finden. Zunächst hatte unruhige See die Arbeit behindert, dann musste die Reliance in immer tieferen Gewässern suchen – stellenweise Kilometer von den Orten entfernt, wo das Kabel ursprünglich gelegen hatte. Schließlich hatte es acht Anläufe gebraucht, das Kabelende zu heben. Für die Bevölkerung in Tongatapu ist die Rückkehr des Internets nun eine große Erleichterung, schreibt ABC Australia noch. In dem Land war ein Lockdown verhängt worden, die Menschen waren also nicht nur von der Außenwelt, sondern auch voneinander abgeschnitten.

(mho)