Erstes mögliches Apple-Headset-Leak: Viel Wirbel um ein paar Kabel

Elektronische Bauteile, die angeblich für Apples erstes Mixed-Reality-Headset bestimmt sind, geben einen möglichen ersten Vorgeschmack auf Apples größte Neuvorstellung seit vielen Jahren. Vor allem zeigt der Rummel, der um die Bilder betrieben wird, aber auch, wie groß der Hype um den geplanten Einstieg des US-Unternehmens in das Geschäft mit virtuellen Welten ist. Es wäre das erste Mal, dass überhaupt etwas von dem lange gemutmaßten Headset zu sehen ist.

Die Fotos wurden von einem geschützten Twitter-Account aus gepostet, dessen Besitzer vorgibt, in Singapur zu leben. "Mr. White", wie er sich selbst nennt, ist in den vergangenen Jahren immer wieder mit Bildern von Bauteilen und möglichen Prototypen in Erscheinung getreten. Da eine größere Zahl dieser Leaks tatsächlich später in Apple-Geräten eingebaute Komponenten zeigten, handelt es sich wahrscheinlich um eine Person, die Zugang zu Fabriken hat, in denen Apple seine Hardware zusammenbauen lässt und im Vorfeld auch die Herstellung erprobt.

Geleaktes Bild von einem angeblichen Bauteil des Apple-Headsets (Bild: Mr. White auf Twitter)

Apple kann gelassen bleiben

In Cupertino dürfte das "erste Leak" allerdings eher Schulterzucken und ein müdes Lächeln hervorrufen als Sorge darum, dass die große Überraschung geplatzt ist. Zu sehen sind geschwungene Teile und Flachbandkabel, die von ihrer Form her die linke und rechte Seite des Headsets miteinander verbinden können. Zu sehen sind außerdem eine Art Sensor oder Kamera, von denen es laut den bislang bekannten Gerüchten etliche in dem Headset geben soll. Einige Kommentatoren, die sich mit den Innereien von Apples Geräten auskennen, merkten an, dass zumindest eines der gezeigten Teile auch aus einem HomePod der ersten Generation stammen könnte. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn bekannte Bauteile auch in neuen Produkten Verwendung finden.

Für den Moment dürften die Bauteile die Fantasie weiter anregen. Im Februar hieß es, Apple habe aktuell vor, das Geheimnis auf der Entwicklerkonferenz WWDC zu lüften. Es soll Anfang einer ganzen Reihe von Produkten sein, die in den nächsten Jahren folgen könnten. "Reality Pro", so der gemutmaßte Name, werde um die 3000 US-Dollar kosten. Später sollen mit "Reality One" und einer echten AR-Brille Geräte folgen, die den Massengeschmack treffen sollen. Dem ersten Headset komme aber besondere Bedeutung zu, da Entwickler damit schon Apps programmieren könnten. In den letzten Wochen gab es wieder vermehrt Gerüchte, so auch zu den Produktentscheidungen in der Apple-Zentrale in Cupertino.

(mki)