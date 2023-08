Es ist so weit: ARM stellt Börsenantrag

Die Warterei hat ein Ende: Nach monatelangen Verschiebungen will die Softbank-Gruppe die zurzeit 100-prozentige Tochter ARM an die Börse bringen. Den ersten offiziellen Schritt dafür haben die beiden Firmen dafür jetzt gemacht – sie haben bei der US-Börsenaufsichtsbehörde einen Antrag zur Listung gestellt.

Anzeige

Obwohl ARM im britischen Cambridge beheimatet ist und der Eigentümer Softbank aus Japan kommt, will ARM seinen Börsengang über die US-Börse Nasdaq vollziehen. Dort werden auch die größten bisherigen und potenziell wichtigsten zukünftigen Partner gelistet, etwa Apple, Qualcomm und Nvidia.

Schon seit Nvidias gescheiterter ARM-Übernahme Anfang 2022 war absehbar, dass der Inhaber Softbank einen Börsengang anstrebt, um Geld in die eigene Kasse zu spülen. Mit Änderungen am Lizenzmodell hat ARM versucht, seine Bilanz zu verbessern und so eine bestmögliche Bewertung zu erzielen.

ARM-Technik steckt in jedem Smartphone, in zig Milliarden von Mikrocontrollern und auch bei Servern hat sich die CPU-Architektur etabliert. ARM entwickelt sowohl die grundlegende Architektur als auch konkrete Rechenkerne, die Partner lizenzieren und in ihre Prozessoren integrieren können.

Noch kein Aktienpreis

Über den Aktienpreis und die Anzahl der auszugebenden Aktien zum sogenannten Initial Public Offering (IPO) schweigt sich ARM derweil noch aus. Die entsprechenden Stellen sind im Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) leer. Angeblich zielt das Management auf eine Bewertung von bis zu 60 Milliarden US-Dollar ab.

Lesen Sie auch ARMs Börsengang soll zu den größten der Tech-Historie werden

Der Börsengang soll nach der Freigabe durch die SEC derweil schnellstmöglich stattfinden – in den nächsten Wochen sollte es also so weit sein. ARM hat das gleichnamige Börsenkürzel beantragt; Börsendokumente sind ansonsten unter dem vollen Namen Arm Holdings Limited zu finden.

Anzeige

(mma)