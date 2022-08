Es muss nicht immer Lego sein: Alternative Klemmbaustein-Hersteller holen auf

Alles Lego oder was im Bereich der Klemmbausteine? Im Gegenteil. Auch wenn das Unternehmen aus Billund, das in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert, sich immer mal wieder erfolgreich gegen Kopien seiner Bauteile wehrt, im Großen und Ganzen ist der Schutz der Steine abgelaufen. Dadurch ist es möglich, dass nun auch andere Hersteller viele der kleinen Kunststoffteile produzieren können.

Das alleine wäre aber nicht Alles. Denn was nützten die schönsten Bauteile, wenn es an Konstruktionen oder an Anleitungen fehlen würde. Doch hier hat sich in den vergangenen Jahren eine lebhafte Industrie entwickelt. Eine Entwicklung, die, so steht zu vermuten, durch die Corona-Pandemie befeuert und durch den Drang der Menschen verstärkt wurde, im Lockdown immer neue Bausätze auszuprobieren.

Lego-Alternativen besetzen Themen wie SF und Militär

Die alternativen Hersteller bedienen dabei zum Teil Themen, die der Marktführer aus Dänemark nicht im Programm hat – oder haben will. Da kommen neben Panzern und anderem Militärgerät allerlei Fahrzeuge, Science-Fiction-Modelle und Gebäude auf den heimischen Bautisch.

Praktisch kein Genre wird ausgelassen. Vom Rheingold-Express der Deutschen Bundesbahn im Minifigurenmaßstab (ca. 1:42) über ein Modell von H.R. Gigers Alien bis hin zu Dinosauriern (mit passendem Soundmodul) finden sich nahezu endlose Bausätze. Wie wäre es zum Beispiel mit der Wohnung von Sherlock Holmes in der Baker Street, oder einem Teleskoplader mit Fernsteuerung? Auto-Fans können sich an einem in der EU produzierten Set des Opel Manta erfreuen.

Berühmte Filmautos wie Kitt, der DeLorean aus Zurück in die Zukunft oder ein Lotus Esprit aus "James Bond – der Spion der mich liebte" finden sich in den diversen Online-Shops neben zahllosen Gebäuden, Raketen, Robotern und allem, was die Fantasie so hergibt. Meistens zu Preisen, die deutlich unter denen der dänischen Marke liegen.

Bei so viel Auswahl zu günstigen Preisen fragt sich der geneigte Kunde: Wo ist der Haken? Und ja, es gibt bei den Alternativen durchaus auch den einen oder anderen Fallstrick. Wenn man diese kennt, kann man damit aber umgehen und sich entsprechend entscheiden. Daher hier eine kleine (sicher nicht vollständige) Übersicht einiger Anbieter. Der Markt ist allerdings so groß und unübersichtlich, dass der Autor sicher den einen oder anderen vergessen und/oder übersehen hat.