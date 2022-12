Es wird Weiß: Die Bilder der Woche (KW 50)

Winter – was kann es schöneres geben als eine tief verschneite Winterlandschaft und genug Zeit, um mit der Kamera auf Streifzug zu gehen. Unsere Bilder dieser Woche zeigen Winteraufnahmen von Raureif bis Tiefschnee. Gefrorene Wälder, wie unser Bild am Samstag von Mike_FJ gehören gerade im Flachland oder Mittelgebirge zu den häufigeren Erscheinungsbildern der kalten Jahreszeit als Bäume, die sich unter Schneemassen verbiegen. Doch im Hochgebirge, wie den Fanesbergen in unserem Bild am Montag von sixhurn sieht das schon etwas anders aus.

Weitere Bilder dieser Woche zeigen eine Turnerin mit Reif, einen Austernfischer im Landeanflug und eine schreiende Möwe im glitzernden Meer. Alle Bilder dieser Woche finden Sie im Überblick noch einmal in unserer Bilderstrecke.

Bild am Samstag: Frostig von Galeriefotograf Mike_FJ



Raureif und Licht bilden eine harmonische Mischung in dieser Aufnahme einer bewaldeten Hügelkette. Der Jagdstand im Vordergrund verleiht dem Bild Tiefe und gleichzeitig das Gefühl, dass die Aufnahme direkt auf dem Feld hinterm Haus entstanden ist.



(Bild: Mike_FJ)

