EuGH-Urteil öffnet Hintertüren zur Vorratsdatenspeicherung

Ein Kommentar von Dennis-Kenji Kipker

Die EuGH-Entscheidung ist inhaltlich keineswegs so bahnbrechend, wie sie manch einer der Öffentlichkeit verkaufen will. Ganz im Gegenteil: Der EuGH stellt fest, dass zumindest eine gezielte, allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten weiterhin möglich sein soll. Nur allzu eifrig heißt es jetzt aus Kreisen der Bundesregierung, dass man das Urteil nun juristisch prüfe, was letzten Endes nichts anderes bedeutet, als dass man herausfinden möchte, was eben gerade noch so an digitaler Überwachung mit unseren europäischen Grundrechten vereinbar ist. Und selbst diese juristische Prüfung könnte man sich eigentlich sparen, denn spätestens seit dem Koalitionsvertrag liegen die Pläne für den "kleinen Bruder" der Vorratsdatenspeicherung schon in den Schubladen, der sich "Quick Freeze" nennen wird.

Der Unterschied? Verkehrsdaten werden von den Providern wie bisher gespeichert und regelmäßig gelöscht, bis Behörden sie kurzfristig nach Bedarf "einfrieren" lassen. Was die Ampelkoalition nun als großen Sieg für die digitalen Bürgerrechte feiert, als ob es auf ihrem Mist gewachsen wäre, ist letzten Endes ein fauler Kompromiss und eine andere Interpretation derselben Leier, die wir zu dem Thema schon seit den 2000er Jahren ertragen müssen.

Viel sinnvoller und irgendwie auch logischer wäre es doch gewesen, das EuGH-Urteil nun endlich einmal zum Anlass zu nehmen, die deutsche Überwachungsgesetzgebung einer generellen Neubewertung zu unterziehen – und in der Rumpelkammer vielfach angestaubter staatlicher Überwachungsinstrumente zu schauen, was man wirklich noch braucht und was definitiv wegkann. Dazu gehört eben auch jedwede Form der Vorratsdatenspeicherung, völlig egal, unter welchem Namen sie uns verkauft wird.

Allein ein Blick in den Ausbau der digitalen Sicherheitsarchitektur seit dem 11. September 2001 macht deutlich: Es gibt mehr als genügend Überwachungsgesetze, und nicht wenige davon sind mittlerweile uralt. Die Ampelregierung selbst hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag eine "Überwachungsgesamtrechnung" verordnet. Schon heute müssten "Eingriffe des Staates in die bürgerlichen Freiheitsrechte stets gut begründet und in ihrer Gesamtwirkung betrachtet werden", ist in dem Werk zu lesen.

In einem Rechtsstaat muss jedes Gesetz einer verfassungsrechtlichen Interessenabwägung standhalten. Sie könnte jedoch später deutlich stärker zugunsten digitaler Bürgerrechte ausschlagen, als noch zum Zeitpunkt der Entstehung eines Gesetzes. Aber anstelle sich einmal an die eigene Nase zu fassen und zur besseren Orientierung im Kreis zu drehen, kramen Politikerinnen und Politiker mit Quick Freeze schon wieder das nächste Überwachungsvorhaben hervor.

Der Jurist Prof. Dennis-Kenji Kipker forscht und lehrt an der Hochschule Bremen zum IT-Sicherheitsrecht.