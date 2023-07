ESA: Weltraumteleskop Euclid erfolgreich gestartet

Das ESA-Weltraumteleskop "Euclid" ist am Samstag wie geplant vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral um 17:12 Uhr erfolgreich gestartet. Vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida trat es an Bord einer Falcon-9-Rakete des Unternehmens SpaceX seine Reise an. Etwa eine Stunde nach dem Start schickte Euclid ein erstes Signal aus dem All.

"Geheimnis von Dunkler Materie und Dunkler Energie lüften"

"Euclid ist auf seinem Weg, das kosmische Geheimnis von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu lüften", schrieb die ESA auf Twitter. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher beschrieb die Stimmung als "sehr gut hier". In etwa 4 Wochen soll die Weltraumsonde an Ihrem Zielort ankommen und anschließend erste Tests der Instrumente durchgeführt werden – in drei Monaten kann sie dann ihre eigentliche Forschungsarbeit aufnehmen.

Der Astrophysiker David Elbaz geht davon aus, dass Euclid etwa anderthalb Jahre nach dem Start erstmals ein besseres Verständnis von Dunkler Materie liefern könnte. Was die Mission langfristig für Erkenntnisse bringt, sei allerdings nicht absehbar – eine Voraussage, welche Erkenntnisse Euclid bringen werde, sei unmöglich. Zunächst muss die Sonde etwa 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen.

Start mit drei Jahren Verzögerung

Neben der Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie soll Euclid die größte und genaueste 3D-Karte des Kosmos erstellen. Insgesamt sind an der 1,4 Milliarden Euro teuren Mission, mehr als 21 Staaten beteiligt und laut dem Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR trägt Deutschland mit 21 Prozent den größten Teil der Kosten.

Der Start war ursprünglich für 2020 geplant und verschob sich zuletzt aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

