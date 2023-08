Eve Cam: Neues Modell in Registrierungsdatenbank aufgetaucht

Eve Systems aus München arbeitet offenbar an einer neuen Variante seine HomeKit-Secure-Video-Kamera Eve Cam. Das ist aus frisch erschienenen Unterlagen bei der amerikanischen Kommunikationsaufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC) herauszulesen. Diese zeigen auch die neue Optik des neuen Geräts zur Wohn- und Geschäftsraumüberwachung und liefert erste technische Details.

Eve Cam seit 2020 auf dem Markt

Am Namen der Eve Cam ändert sich demnach nichts – sie wird weiterhin so bezeichnet, dürfte nun aber zusätzlich die Zahl 2 tragen. Die erste Variante war im Sommer 2020 erschienen und eine der ersten auf Apples sichere HomeKit-Videotechnik spezialisierte Kamera im Handel. Dabei speichert Apple Videos Ende-zu-Ende-verschlüsselt in seiner iCloud, was allerdings ein kostenpflichtiges iCloud+-Abonnement voraussetzt.

Die Eve Cam 2 verfügt über einige technische Neuerungen. Dazu gehört, dass neben WLAN im 2,4-GHz-Band auch 5-GHz-WLAN unterstützt wird. Weiterhin hat sich die Optik verändert: Statt eines runden Gehäuses für die Kameraeinheit selbst, ist dieser Bereich jedoch quadratisch ausgeführt. Die Kamera scheint weiterhin auf einer magnetischen Basis zu stehen, über die man den Winkel in zumindest einer Richtung einstellen kann.

Wohl kein Ethernet

Ob es erstmals einen Ethernet-Anschluss geben wird, blieb zunächst unklar – zu erwarten ist dies allerdings eher nicht. Damit hat auch die Eve Cam 2 ein Problem, das alle anderen WLAN-Kameras auch mit ihr teilen: Mittels Jammer oder Deauth-Hardware können die Systeme vom Netz getrennt werden, wenn ein Angreifer weiß, dass sie vorhanden sind. Entsprechend setzen Profis eigentlich nur Kameras mit Kabelverbindung ein, von denen es für HomeKit-Secure-Video allerdings nur wenige gibt.

Weitere Details zur Eve Cam 2 – etwa Preise und Verfügbarkeiten – sind noch nicht durchgesickert, allerdings kann man davon ausgehen, dass sie recht schnell vorgestellt wird. So gehört Eve Systems zu den Ausstellern auf der IFA, die am 1. September in Berlin startet. Eve war kürzlich vom Elektrokonzern ABB übernommen worden.

