Eve Play: Neuer AirPlay-2-Empfänger aufgetaucht

Das Münchner Unternehmen Eve Systems ist in Apple-Kreisen für sein vernetztes HomeKit-Zubehör bekannt und hat sich in den letzten Jahren verstärkt für den plattformübergreifenden Standard Matter engagiert. Nun scheint der Hersteller an einem neuen Audiogerät zu arbeiten. Darauf deuten Dokumente hin, die bei der amerikanischen Zulassungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) aufgetaucht sind. Das Gerät trägt dort den Namen Eve Play.

Analoge und digitale Anschlüsse sowie HomeKit

Der Empfänger wird an vorhandene Lautsprecher oder Stereoanlagen angeschlossen und mit dem WLAN (2,4 und 5 GHz) verbunden. Wie das Blog appgefahren.de zuerst berichtete, sollen Apple-Nutzer Musik vom iPhone, iPad oder Mac über Apples Streaming-Protokoll AirPlay 2 auf die Boxen übertragen können. Neben WLAN zeigen die Dokumente einen Ethernet-Port; für Lautsprecher stehen ein koaxialer und ein optischer Ausgang sowie zwei Cinch-Buchsen zur Verfügung. Außerdem zeigt die Zeichnung einen HomeKit-Code auf der Unterseite, der Empfänger soll sich also wie andere AirPlay-2-Lautsprecher in Apples HomeKit-Plattform integrieren lassen.

Die schematische Zeichnung zeigt neben einem Ethernetport und den Audioanschlüssen (koaxial, optisch und Cinch) auch den Ort, der für einen HomeKit-Setup-Code vorgesehen ist. (Bild: Eve Systems / Federal Communications Commission)

Neu sind solche AirPlay-Empfänger nicht, von Belkin gibt es beispielsweise den 100 Euro teuren SoundForm Connect AirPlay 2, der allerdings insgesamt weniger Anschlüsse mitbringt.

Eve selbst hat sich nicht zum Eve Play geäußert. Ob und wann der Empfänger auf den Markt kommt, ist unklar. Möglicherweise stellt der Hersteller Eve Play im Herbst auf der IFA vor. Eve Systems selbst wurde kürzlich vom schwedisch-schweizerischen Konzern ABB übernommen.

(hze)