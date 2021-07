Event Horizon Telescope: Zoom auf extragalaktischen Radiojet in Centaurus A

Die Galaxie Centaurus A und ihr auf wenige Lichttage vergrößertes Zentrum

(Bild: Radboud Univ. Nijmegen; CSIRO/ATNF/I. Feain et al., R. Morganti et al., N. Junkes et al.; ESO/WFI; MPIfR/ESO/APEX/A. Weiß et al.; NASA/CXC/CfA/R. Kraft et al.; TANAMI/C. Müller et al.; EHT/M. Janßen et al..)