Event "Impact of Technology" will Chancen der digitalen Transformation aufzeigen

IoT – die Abkürzung steht gemeinhin für Internet of Things, die die Vernetzung jeglicher Geräte untereinander über das Internet meint. Die FUTUR X GmbH will dieses Kürzel neu definieren – in "Impact of Technology". Das ist das Credo und der Name der Veranstaltung am 4. Oktober 2023 in Hannover. Dort gibt es spannende Einblicke in neue Technologien, innovative und mit Impact versehene Geschäftsmodelle und Vorgehensweisen. Das Magazin MIT Technology Review ist Medienpartner des Tages-Events. Der Chefredakteur Luca Caracciolo wird ebenfalls vor Ort sein, einen Talk zu Technologie-Vorhersagen beisteuern und am Abschlusspanel teilnehmen.

Impact of Technology richtet sich zwar an die zunehmenden Herausforderungen der digitalen Transformation, möchte jedoch die damit verbundenen Chancen und eine positive Zukunftsgestaltung verbinden. So wird das Programm von interessanten Partnern und Impulsgebern mit Leben gefüllt.

Beispiele von High Impact

Die Keynote liefert Spiros Margaris, Top-Influencer in Global Finance und Fintech und KI. Beispiele aus dem bezeichneten Bereich "High Impact" kommen von Wienke Reynolds vom Hamburger Start-up Lignopure, das mithilfe von Lignin hochwertige Bio-Materialien für Produkte herstellt. Außerdem steht Tobias Witte, Director Customer Value der Münchener Software-Firma Celonis, auf der Bühne. Weitere Partner sind Hans W. Winterhoff von innotonic und Stefan Roock von it-agile. Die Moderation des Tages übernimmt Ruth Cremer, Gründerin und Geschäftsführerin der Entrepreneurial Education UG.

Seien Sie dabei, wenn es darum geht Veränderungen sichtbar zu machen und relevante Chancen für Wertschöpfung, Gemeinwohl und Umwelt aufzuzeigen. Noch bis zum 15. Juli gilt der Early-Bird-Tarif. Das Ticket kostet bis dahin 249 Euro statt 299 Euro netto. Leser von heise online und MIT Technology Review erhalten außerdem unter dem Code IoT-heise2023 einen Rabatt von 20 Prozent. Damit kostet das Ticket dann 199,20 Euro. Hier geht’s zum Ticket-Kauf.

