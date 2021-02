Experten-Beratung: Cloud Security

Die meisten IT-Entscheider wissen, dass man mit Cloud-Native Zeit und Geld sparen kann. Trotzdem zögern viele Unternehmen, ihre Daten in die Cloud zu migrieren. Vor diesem Schritt sollen die Risiken eines solchen Unterfangens bekannt und kalkulierbar sein.

Martin Riedel und Marc Bialowons von der IT-Beratungsfirma codecentric sind Experten im Themenkomplex der IT-Sicherheit und cloudbasierter Lösungen. Innerhalb eines einstündigen Austauschs per Videocall beantworten die beiden alle Fragen, die Sie zum Thema Daten in der Cloud haben. Gleichzeitig kann Ihnen gezeigt werden, wie Sie Risiken bestmöglich aus dem Weg gehen können und wie Sie sich auf einen Cyber-Angriff vorbereiten. Für heise-Online-Leser bietet codecentric den Call für 99 statt 150 Euro (zzgl. Mwst.) an. Bitte nutzen Sie dafür bei der Anmeldung den Promo-Code "cc-heise". Die Aktion läuft bis zum 28.02.2021.

codecentric gewährt eine Zufriedenheitsgarantie: Falls Ihnen der Austausch mit Martin Riedel und Marc Bialowons nicht weitergeholfen hat, storniert codecentric Ihre Rechnung und erstattet die Gebühren zurück.

Die Experten

Martin Riedel beschäftigt sich seit zehn Jahren mit Software und deren Schwächen. Anfangs sicherte er als Entwickler die eigene Software, 2018 wechselte er die Seiten und informiert seitdem Kunden über die Ansätze potenzieller Angreifer – in Theorie und Praxis.

Marc Bialowons und Martin Riedel (rechts). (Bild: codecentric)

Marc Bialowons verbindet bei codecentric seine Erfahrungen im Bereich Security mit dem aktuellen Cloud-Native-Thema. Er war mehrere Jahre bei IBM Security tätig und hat dort seinen Schwerpunkt auf SIEM (Security Information and Event Management) und Incident Response gelegt. Aktuell nutzt der IT-Spezialist diesen Hintergrund, um als Verantwortlicher für verschiedene Cloud-Partnerschaften Kunden bei der Umsetzung von sicheren Cloud-Native-Projekten zu beraten.

