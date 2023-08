USB-SSDs von Sandisk: Ausfälle häufen sich

Viele seit Ende 2022 produzierte externe SSDs von Sandisk laufen nicht zuverlässig. Seit Anfang des Jahres häufen sich immer mehr Berichte, dass Betriebssysteme nicht mehr auf die Datenträger zugreifen können. Die gespeicherten Daten sind praktisch nicht mehr aufrufbar.

Die Hardware scheint per se aber nicht kaputtzugehen. Stattdessen gibt es Probleme mit dem Dateisystem – unabhängig vom Format und dem Betriebssystem. So verabschieden sich die SSDs etwa unter Windows mit FAT-Formatierungen, aber auch unter macOS mit HFS+. Auf Reddit und im Sandisk-Forum finden sich zahlreiche Berichte dazu.

Auch die Webseiten Arstechnica, The Verge und Petapixel sind selbst betroffen. In allen Fällen ignoriert Sandisk Presseanfragen und öffentliche Beiträge. Auch eine Anfrage durch heise online am 10. August blieb bislang unbeantwortet.

Unzureichende Firmware-Updates

Auf einer Support-Seite schreibt die Sandisk-Mutter Western Digital (WD) lediglich, dass mehrere externe SSDs ein Firmware-Update benötigen, weil sie "sich unerwartet vom Computer trennen" können. Vom möglichen Datenverlust schreibt die Firma nichts. Auf der Seite listet WD auch eine eigene SSD auf:

Sandisk Extreme Portable 4 TByte (SDSSDE61-4T00)

Sandisk Extreme Pro Portable 4 TByte (SDSSDE81-4T00)

Sandisk Extreme Pro Portable 2 TByte (SDSSDE81-2T00)

Sandisk Extreme Pro Portable 1 TByte (SDSSDE81-1T00)

Western Digital My Passport 4 TByte (WDBAGF0040BGY)

Auf der Seite kann man per Suchfeld nachschauen, ob die eigene Seriennummer betroffen ist. Die Angaben eines Distributors und Nutzerberichte deuten darauf hin, dass das Problem bei Modellen auftritt, die seit dem November 2022 produziert wurden. Berichten zufolge scheint zudem zusätzlich Sandisks Pro-G40 betroffen zu sein.

Zuverlässige Abhilfe scheint das Firmware-Update derweil nicht zu schaffen. Die aktuellen Versionen sind seit Mai verfügbar, seitdem häufen sich aber weiterhin die Problemberichte – auch von Leuten, die das Firmware-Update aufgespielt haben.

Aktuell gilt: Nutzer sollten die Daten unbedingt zusätzlich sichern. Ist das Dateisystem beschädigt, lassen sich die Daten nur schwer über Tools retten. Mit einer Neuformatierung kann man die SSD wieder nutzbar machen – bis der Fehler wieder auftritt.

