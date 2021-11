"Extinction Rebellion" blockiert Zufahrt zu Amazon-Standort in Bad Hersfeld

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Freitag mehrere Stunden lang eine Zufahrt zum Amazon-Standort in Bad Hersfeld blockiert. Zwei Personen hätten sich in Bambusgerüste gehängt, die am Morgen auf der Zufahrtsstraße zu dem Standort des Online-Händlers aufgebaut wurden, teilte Extinction Rebellion mit. Die Polizei bestätigte die Aktion, bei der auch ein Protestbanner gezeigt worden sei. Ein auf Höhenrettung spezialisiertes Team der Polizei habe die beiden Aktivisten gegen Mittag von dem Gebilde auf den Boden geholt. Sie seien zur Dienststelle gebracht worden, um ihre Personalien festzustellen. Bei der Aktion sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Mit der Aktion zur Rabattaktion "Black Friday" wollte Extinction Rebellion nach Angaben einer Sprecherin auf hohe CO₂-Emissionen von Amazon sowie auf die negativen Folgen des massenhaften Konsums vor und zu Weihnachten aufmerksam machen. Auch die Arbeitsbedingungen bei dem Unternehmen kritisierte die Sprecherin.

Umleitung eingerichtet

Dagegen erklärte ein Amazon-Sprecher: "Wir nehmen unsere Verantwortung bei Amazon sehr ernst. Hierzu gehört unsere Verpflichtung, bis 2040 CO₂-neutral zu sein – zehn Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen. Zudem bieten wir exzellente Löhne und Zusatzleistungen in einer sicheren und modernen Arbeitsumgebung und unterstützen die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die über Amazon verkaufen." Auswirkungen der Aktion für die Kunden erwarte das Unternehmen nicht.

Die Blockadeaktion hatte am Morgen gegen 7.00 Uhr begonnen. Nach den Worten eines Polizeisprechers kam es dadurch auch auf der Bundesstraße 27 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Für den Werksverkehr des Logistikzentrums sei am Morgen eine Umleitung eingerichtet worden, sodass eine Zu- und Abfahrt wieder möglich gewesen sei.

(mho)