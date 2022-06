Extinguished: GitHub und Microsoft schicken Atom nun doch in Rente

Atom ist abgekündigt: Ab dem 15. Dezember dieses Jahres stellt GitHub seinen Editor für Entwickler ein. Stattdessen sollen Programmierer auf GitHub Codespaces sowie Microsofts Visual Studio Code umsteigen.

Letztere Empfehlung überrascht nicht: Seit 2018 gehört GitHub zu Microsoft. Und bereits vor vier Jahren hatten sich die Nutzer Sorgen um die Zukunft von Atom beziehungsweise einen vorgeschriebenen Editor gemacht. Allerdings hatte der neue CEO Nat Friedman betont, dass Atom erhalten bliebe. Tatsächlich erhielt die Applikation auch nach der Übernahme regelmäßig Updates, womit die anfänglichen Befürchtungen ausgeräumt schienen.

Microsoft: Microsoft-Cloud ist besser

GitHub selbst meint nun jedoch, dass Atom in den vergangenen Jahren keine wichtigen neuen Funktionen mehr erhalten habe – und vor allem mit aktuelleren Cloud-zentrischen Werkzeugen nicht mehr mithalten könne. Diese stünden wie GitHub selbst für Verlässlichkeit, Sicherheit und eine bessere Leistung. Entwicklern sei letztlich besser damit gedient, wenn Atom nun seinen Abschied nehmen würde – so die Ankündigung.

Am Stichtag in gut sechs Monaten archiviert GitHub also alle zugehörigen Repositories und Projekte. Alle Nutzer des Editors sollen bis dahin regelmäßig Erinnerungen an das bevorstehende Ende erhalten.

(fo)