Kreatives Platinendesign: Mach's ein bisschen hübscher!

Das Designen von Platinen (PCBs) ist eine Kunst in vielerlei Hinsicht. Jenseits der Funktionalität und den elektrischen Eigenschaften kommt in letzter Zeit immer mehr auch ein gefälliges Aussehen in den Fokus. Eine wirklich erhellende Sache ist es, das durchscheinende Platinenmaterial als Lichtleiter zu nutzen.

Die kann wie bei den Bausätzen von Timo Schindler geradezu eine Sucht und Sammelleidenschaft für Kundinnen und Kunden werden: Man muss einfach die Eule (siehe Aufmacher, eine Joul Thief-Schaltung) haben und die Tochter das Einhorn und die Katze.

Zusätzlich zu dem praktischen Wert, mit den Bausätzen löten zu lernen, sind die Objekte ein echter Hingucker und ein gutes Geschenk für Bastler und Maker in der Bekanntschaft. Darüber hinaus sind die Platinen und Bausätze hervorragend dokumentiert.

(Bild: shop.blinkyparts.com - Timo Schindler)

Einen Schritt weiter geht es, wenn die Platine wie bei der Uhr von Jeremy Cook gleichsam ein Teil eines komplexen Displays ist. Sie dient als Diffusor, Lichtleiter und Frontplatte. Der Entwurf der Uhr wird auf hackster.io dokumentiert. Auf Github finden sich die Layout-Files.

Heutzutage kann jeder mit wenig Aufwand eine Platine entwerfen und fertigen lassen. In ein paar Tagen sind auch kleine Stückzahlen bezahlbar geliefert. Richtig kreativ wird es aber, wenn man die Platine als funktionales Bauteil jenseits der reinen Stromleitung ansieht. Lichtdurchlässige oder flexible Platinen, Frontplatten aus Platinenmaterial mit kreativer und generativer Kunst darauf, komplette Gehäuse aus PCBs: Alles scheint möglich. Verstecken wir also unsere Designs nicht mehr nur in Gehäusen!

(caw)