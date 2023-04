Extrem begehrt: Pentax K-3 III Monochrome bereits zum zweiten Mal ausverkauft

Eigentlich sollte die Pentax K-3 III Monochrome Ende April ausgeliefert werden, doch nun gibt Ricoh Imaging bekannt, dass keine neuen Vorbestellungen mehr angenommen werden können. Die Pentax K-3 III Monochrome scheint vor allem in Japan so beliebt zu sein, dass Ricoh Imaging schon vor dem Verkaufsstart mit Vorbestellungen überhäuft wurde und ein erstes Kontingent bereits einen Tag nach der Ankündigung ausverkauft war. Fünf Tage später gab das Unternehmen ein zweites Kontingent frei, das bis Ende Mai ausgeliefert werden soll, da die Produktion angepasst werden konnte. Nun kann Ricoh jedoch keine weiteren Bestellungen mehr annehmen, so dass die Kamera in den nächsten Monaten in Japan nicht mehr erhältlich sein wird.

Inwieweit sich die Vorbestellungsbeschränkungen in Japan auf die Auslieferung in Europa und den USA auswirken, und wie beliebt die Kamera dort ist, bleibt abzuwarten. Derzeit kann die Pentax K-3 Mark III Monochrom-DSLR in den USA noch für 2.200 Dollar vorbestellt werden. Wie schnell diese Vorbestellungen aber tatsächlich an die Käufer ausgeliefert werden können, ist aufgrund der Beliebtheit in Japan ebenfalls unklar.

Lieferengpässe keine Seltenheit

Japanische Kamerahersteller sind im Vergleich zu westlichen Firmen besonders transparent, was die Verfügbarkeit ihrer Produkte angeht, daher sind Meldungen über Verzögerungen bei Kameras und Objektiven häufiger. Der Hersteller schreibt in seiner Mitteilung:

"Wir werden vorübergehend keine neuen Bestellungen im Ricoh Imaging Store annehmen, bis die nächste Produktlieferung (geplant für Sommer 2023) bestätigt ist. Wir entschuldigen uns zutiefst für die Unannehmlichkeiten, die den Kunden entstanden sind, die auf dieses Produkt gewartet haben."

Die Pentax K-3 Mark III Monochrom Edition ist eine Spiegelreflexkamera im APS-C-Format. Damit will Ricoh Imaging Fotografinnen und Fotografen ansprechen, die sich ausschließlich auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen spezialisiert haben. Die neue Monochrom-DSLR basiert auf einem 25,7 Megapixel BSI CMOS-Sensor im APS-C-Format, wie er auch im farbempfindlichen Schwestermodell zum Einsatz kommt. Allerdings kommt der Chip ohne Farb- und Tiefpassfilter aus, so dass er die Helligkeitswerte direkt und ohne Interpolation pro Pixel erfasst. Dafür kommt ein AA-Filtersimulator zum Einsatz, der Moiré-Effekte verhindern soll.

(vat)