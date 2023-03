FBI verhaftet Betreiber von großem Datenhehler-Forum

Medienberichten zufolge haben US-amerikanische Bundesbeamte den vermutlichen Betreiber des Datenhehler-Forums Breachforums mit dem Spitznamen "Pompompurin" am Mittwoch verhaftet. Die Anklage lautet demzufolge in einem Fall auf Verschwörung zum Geräte-Zugriffsbetrug.

Das Pompompurin mutmaßlich gehörende und von ihm administrierte Untergrund-Forum hat bei rund 1.000 Unternehmen und Webseiten kopierte Datenbanken gehostet, erläutert Bloomberg in einer Meldung. Die Datenbanken enthielten häufig sensible Daten wie Namen, E-Mail-Adressen und Passwörter. Cyberkriminelle bieten die für Betrügereien nutzbaren Datenbanken in dem Forum zum Verkauf an.

Verhaftung: Pompompurin geständig

Der leitende FBI-Beamte der Aktion sagte, dass der Verhaftete zugegeben habe, den Spitznamen Pompompurin zu nutzen und der Besitzer und Betreiber der Breachforums-Plattform zu sein. Er befindet sich nach Zahlung einer Kaution vorerst wieder auf freiem Fuß. Weder er noch der ihn vertretende Anwalt wollten sich bislang zu den Vorwürfen äußern.

Wie Bloomberg weiter berichtet, wurde der Verdächtige seit mehr als einem Jahr von Ermittlern im Bereich der Cybersicherheit unter die Lupe genommen. Er gelte mehreren mit der Situation vertrauten Personen zufolge als bedeutender Akteur Cyber-Kriminalität-Ökosystem.

Das Breachforum gilt als Nachfolger des Raidforums. Dessen Betreiber wurden vor etwa einem Jahr in einer konzertierten Europol-Aktion verhaftet, vom FBI angeklagt und das Forum mit der Beschlagnahmung von Servern und Internetdomain stillgelegt. Das Breachforum ist derweil weiterhin zugreifbar.

Pompompurin wurde gegen eine ungesicherte Kaution in Höhe von 300.000 US-Dollar freigelassen, die seine Eltern gestellt hätten, erläutert Bloomberg. Der Angeklagte muss jeden Kontakt mit Mitangeklagten, Mitverschwörern und Zeugen in dem Fall unterlassen. Er soll am 24. März in Alexandria vor Gericht erscheinen. Details der dort eingereichten Anklage wurden noch nicht veröffentlicht.

