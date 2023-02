Schnellere Web-Videos für alle: FFmpeg 6.0 ist da

Nach knapp sieben Monaten Arbeit ist das Winter-Release von FFmpeg verfügbar. Zu den wichtigsten Änderungen in der neuen Version 6.0 gehört die AV1-Hardware-Dekodierung für Nvidia-, Intel- und AMD-GPUs. Auch Nutzer ohne die Installation von FFmpeg kommen in den Vorzug dieser neuen Hardwarebeschleunigung, da die FFmpeg-Bibliotheken auch Eingang in Googles Chrome-Browser und Firefox finden, um auf dem Desktop das Abspielen von Web-Videos zu beschleunigen. Weiterhin hat die neue Version weitreichende Multi-Threading-Unterstützung für die Befehlszeile bekommen, um insbesondere auf Multi-Core-CPUs noch zügiger zu arbeiten. Funktionen zum Transcoding (Demuxing, Decoding, Filtering, Encoden und Muxing) laufen dabei innerhalb ihres eigenen Threads.

Wie VLC-Entwickler Jean-Baptiste Kempf in seiner Präsentation auf der diesjährigen FOSDEM verkündete, haben rund 191 Programmierer mehr als 220.000 Zeilen Assembler-Code geändert, um das neue Release zu vollenden. Alle Neuerungen sind im Changelog des Projekts aufgeführt. Wer es sich genauer ansehen möchte, kann sich unter git.ffmpeg.org/ffmpeg.git eine Zusammenfassung der einzelnen Commits ansehen. Laut Release-Planung kommt die 6.1-Version von FFmpeg im Juli dieses Jahres. Die nächste Version mit Long Term Support ist mit der 7.1 im Sommer 2024 geplant.

FFmpeg erfreut sich als Schweizer Taschenmesser unter den Multimediatools fast schon seit einem Vierteljahrhundert bei Nutzern, die Video- und Audiodateien bearbeiten müssen, großer Beliebtheit. Dank seiner Quelloffenheit und seiner großen Community existiert das Kommandozeilentool nicht nur auf Windows, macOS und Linux, sondern auch auf vielen weiteren Betriebssystemen. Hauptanwendungszweck von FFmpeg ist die Konvertierung von verschiedenen Audio- und Video-Dateiformaten, die Extraktion von Bildern oder Audio aus Videos, die Bearbeitung von Audio und Video und deren Aufnahme sowie das Streaming selbiger. Darüber hinaus ermöglichen mächtige Filterfunktionen das Skalieren sowie das präzise Schneiden von Multimediadateien.

(fo)