"FIFA 22": PC-Version bleibt auf Last-Gen-Niveau stecken

Die beliebte Fußballsimulation "FIFA" eifert der Realität in diesem Jahr mit einem überarbeiteten Informationssystem nach: Ein KI-System namens "Hypermotion" soll passende Spieleranimationen in Echtzeit berechnen. Die Daten dafür hat EA mit Motion-Capture-Anzügen aufgezeichnet, die Kickern bei 11-gegen-11-Matches angezogen wurden. Es ist eine vielversprechende neue Technik, die bei "FIFA 22" auf der Playstation 5, Xbox Series X/S und Stadia zum Einsatz kommen wird. Die PC-Fassung kommt ohne "Hypermotion" in den Handel.

Trailer zu "FIFA 22"

Damit stellt Entwickler und Publisher Electronic Arts die PC-Version eines "FIFA"-Spiels erneut hinten an. Das passiert nicht zum ersten Mal: Als EA die Fußballspielreihe mit "FIFA 14" erstmals auf die damals neue Ignite-Engine hievte, lief die PC-Version noch ein Jahr weiter mit der alten Engine – die Ignite-Engine sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht für den PC optimiert gewesen, begründete EA damals die Entscheidung. Vorherige Verzögerungen beim Umstieg auf eine neue Engine hatte EA außerdem mit dem aufgespaltenen PC-Hardware-Markt begründet: Die meisten Nutzerinnen und Nutzer hätten schlicht zu schwache Maschinen, um die Konsolengrafik flüssig abspielen zu können.

Mit "FIFA 17" stellte EA dann auf die Frostbite-Engine um, die direkt zum Start auf den aktuellen Konsolen und den PCs lief. Eine positive Entwicklung, die im vergangenen Jahr allerdings einen Dämpfer erhielt: Während die PS5- und Xbox-Series-Fassungen von "FIFA 21" auf Next-Gen-Niveau aufgehübscht wurden, stagnierte die PC-Fassung auf dem Level der PS4 und Xbox One.

Stadia mit, PC ohne Hypermotion

Nun steht fest, dass auch die PC-Fassung von "FIFA 22" hinter den Next-Gen-Versionen hinterherhinken wird, die realistischeren KI-Funktionen wird man auf dem Windows-Rechner nicht genießen können. Bemerkenswert ist aber, dass die linuxbasierte Stadia-Version sich laut EA auf dem Next-Gen-Niveau bewegen wird.

Das spricht dafür, dass EA seine neue Technik dem von riesigen Hardware-Unterschieden charakterisierten PC-Markt schlicht noch nicht zutraut: Während High-End-PCs auch die neuen Spielkonsolen in den Schatten stellen, sind viele PC-Spielerinnen und Spieler noch mit mehrere Jahre alten Grafikkarten und CPUs unterwegs. Das macht es für Entwickler schwierig, ihre Titel für die enorm verschiedenen Ansprüche und Möglichkeiten der diversen Konfigurationen zu optimieren. Bei Stadia wäre das dagegen kein Problem, weil EA das Spiel auf die bekannte Technik der Server anpassen kann. Eine Nachfrage von heise online hat Electronic Arts nicht unmittelbar beantwortet.

"FIFA 22" erscheint am 1. Oktober für Playstation 5, Xbox Series X/S, PC (Origin und Steam), Google Stadia, Playstation 4 und Xbox One. EA arbeitet außerdem an einer sogenannten "Legacy Edition" für die Nintendo Switch. Diese Legacy Editions erschienen bereits in den vergangenen beiden Jahren für die Switch. Es handelte sich dabei im Kern um eine Version des 2018 erschienenen "FIFA 19", die mit Kader-Updates und aktuellen Trikots erneuert wurde. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass EA in diesem Jahr mehr in den Switch-Port investiert.

(dahe)