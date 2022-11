FIFA WM 2022: 42 Domains für illegales Fußball-Streaming von ACE beschlagnahmt

Die Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) beschlagnahmte kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in einer Aktion 42 Domains, die im Besitz eines Argentiniers waren. Mehr als 308 Millionen Besuche hätten die Domains in den letzten sechs Monaten verzeichnet, von denen eine für das nicht autorisierte Streamen von Fußballspielen aus der ganzen Welt berüchtigt gewesen sei, erklärt ACE in einer Mitteilung.

Illegale Live-Übertragungen großer Fußball-Ligen

Vor dem Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stelle "die erfolgreiche Zerschlagung dieses großen Sportpiraterierings einen bedeutenden Fortschritt dar", erklärt Jan van Voorn, Vize-Präsident der ACE. Zu den beschlagnahmten Domains zählten dem Bericht zufolge auch die beiden Top-Domains futbollibre.net mit monatlich 42,9 Millionen Besuchern und televisionlibre.net (7,8 Millionen Besucher). Beide Websites würden den größten Teil des Traffics aus Argentinien beziehen.

Demnach war futbollibre.net für das nicht autorisierte Streamen von Live-Spielen fast aller großer Fußball-Ligen, einschließlich der UEFA Champions-League, der spanischen Primera División (LaLiga) und der Liga Profesional de Fútbol (Primera División Argentiniens), berüchtigt. "Da die Weltmeisterschaft nur noch wenige Wochen entfernt ist, konzentriert sich die Koalition stark auf Live-Piraterie, die eine ernsthafte Bedrohung für Sportligen und Fans auf der ganzen Welt darstellt", so van Voorn weiter.

WM-Übertragungsrechte in Deutschland

Die auf die ACE übertragenen Domains werden auf die "Watch Legally"-Seite der ACE umgeleitet. Ebenfalls, so der Bericht, erhielt die Allianz Kontrolle über die zugehörigen Twitter- und Instagram-Konten, die eine Standardbenachrichtigung zur Deaktivierung der ACE enthalten.

Die Übertragungsrechte aller Spiele der Fußball-WM 2022 hat sich MagentaTV (Telekom) gesichert und überträgt diese nach eigenen Angaben in UHD-Qualität. ARD und ZDF haben Sublizenzen und übertragen 48 der insgesamt 64 Spiele, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel am 20. November, die Halbfinales und das Finale. Für die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat sich die Telekom bereits 2019 die Rechte gesichert.

Zwangs-Apps und Pressefreiheit in Katar

Wer sich vor Ort nach Katar begibt, kommt als Besucher nicht um zwei zwangsweise zu installierende Apps drumherum. Die App Ehteraz soll Covid-19-Infektionen nachverfolgen, die zweite App Hayya ist die offizielle WM-App, mit der die Tickets und freier Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr bereitgestellt werden. Sicherheitsexperten warnen vor beiden Apps und der Benutzung privater Smartphones.

Mitarbeitern der ARD wurde Medienberichten zufolge dazu geraten, keine privaten oder dienstlichen Smartphones und Laptops mitzunehmen. Der SWR würde demnach allen Mitarbeitern Geräte zur Verfügung stellen, die hinterher alle wieder "plattgemacht" würden. Katar steht Reporter ohne Grenzen zufolge in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 128 von 180 (PDF-Dokument, Stand 2021).

(bme)