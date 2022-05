FMX 2022: Vom Blockbuster zur Blockchain

Auf der FMX 2022 sprachen Effektkünstler über ihre Arbeit an den großen Blockbustern des Jahres. William Shefflers berichtete über das Character-Design im Pixar-Animationsfilm Rot. Andere VFX-Verantwortliche sprachen über ihre Arbeit an Literaturadaptionen wie Dune, der Apple+-Serie Foundation oder der Shakespeare-Verfilmung von Macbeth. Anders Langlands vom Studio Weta, das für die Effekte in Herr der Ringe verantwortlich zeichnete, sprach über die visuellen Effekte in The Batman. Mitarbeiter von Framestore gaben Einblicke in ihre Arbeit an "Spiderman: No Way Home". In dem Film erstehen alle Spiderman-Bösewichte der letzten 20 Jahre wieder auf. Von Marvel standen außerdem der Kinofilm "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" und die Serien WandaVision, Loki und Hawkeye auf dem Programm.

Die internationale Szene um visuelle Effekte traf sich erstmals nach 2019 wieder in Stuttgart. Diesmal fand die Konferenz hybrid statt. Daher stehen alle Vorträge rund um Animation, visuelle Effekte und Gamedesign bis 31. Mai auf fmx.de im Stream zur Verfügung – kostenpflichtig: Tickets kosten 80 Euro, für Studenten 40 Euro.