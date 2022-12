FTX-Gründer Bankman-Fried verhaftet

Sam Bankman-Fried (SBF) sitzt auf den Bahamas in Auslieferungshaft. Die Königliche Polizei hat den 30jährigen Amerikaner verhaftet, wie der Justizminister des Landes Montagabend (Ortszeit) mitgeteilt hat: "Die Verhaftung folgte auf den Erhalt einer formellen Mitteilung der Vereinigten Staaten, dass sie Anklage gegen SBF erhoben haben und wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen werden", informierte Justizminister Ryan Pinder.

Sam Bankman-Fried, 30, war zwischenzeitlich Multi-Milliardär (Bild: MIT Bitcoin Club CC BY 3.0)

Bankman-Fried ist Gründer der Kryptowährungsbörse FTX und des Kryptowährungs-Spekulationsfonds Alameda Research. Das mit vielen Milliarden Dollar bewertete Firmengeflecht ist Anfang November zusammengebrochen. Der FTX-Kollaps hat in der Krypto-Branche viele Brandherde nach sich gezogen und dazu geführt, dass Cold Storage für Crypto-Coins jetzt in ist. FTX war das zweitgrößte Unternehmen in der Kryprtowährungsszene.

Der US-Bundesstaatsanwalt des südlichen Gerichtsbezirks New Yorks bestätigt, dass er Bankman-Fried angeklagt hat, und dass die Verhaftung auf Ersuchen der US-Regierung erfolgt sei. Die Anklageschrift ist derzeit noch unter Verschluss. Dienstagmorgen möchte de US-Staatsanwalt bei Gericht die Aufhebung des Verschlusses beantragen. Dann soll öffentlich werden, was die Anklage dem Verhafteten genau vorwirft.

Im September 2021 hat Bankman-Fried die FTX-Firmenzentrale von Hongkong auf die Bahamas verlegt, wo auch er selbst seither lebt. Die Monarchie hat ein Auslieferungsabkommen mit den USA und führt auch selbst strafrechtliche Ermittlungen gegen SBF. Eine Anklage gibt es dort aber noch nicht.

(ds)