"Stalker 2", "Fable" und "Forza": Microsoft zeigt Spiele für die Xbox Series X

In einem Livestream hat Microsoft neue Spiele für seine Xbox-Konsolen und Windows 10 vorgestellt und neue Trailer zu bereits bekannten Titeln gezeigt. Zu den Überraschungen des Events zählte das für Xbox Series X angekündigte "Fable": eine Neuauflage der beliebten Rollenspiel-Reihe der Lionhead Studios, die von Playground Games entwickelt wird. Abgesehen vom Trailer, der keine Gameplay-Szenen enthält, gibt es bislang kaum Infos zum neuen "Fable".

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Fable" (Quelle: Microsoft)

Ohne Gameplay-Szenen angekündigt wurde außerdem "State of Decay 3": Entwickelt wird das Zombie-Spiel wie die beiden Vorgänger von Undead Labs, das seit 2018 zu Microsoft gehört. Einen Release-Termin hat Microsoft noch nicht genannt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "State of Decay 3" (Quelle: Microsoft)

"Avowed" heißt das neue Spiel von Obsidian Entertainment, dem für Rollenspiele wie "Pillars of Eternity" und "The Outer Worlds" bekannten Entwicklerstudio. Bereits bekannt war, das Obsidian ganz untypisch an einem putzigen Shooter namens "Grounded" arbeitet. Nun zeigte das Studio sein Hauptprojekt: "Avowed" ist ein First-Person-Rollenspiel, das in einem neuen Fantasy-Universum spielt. Spielszenen gab es auch hier aber nicht zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Avowed" (Quelle: Microsoft / Obsidian Entertainment)

Von Fatshark Entertainment kommt "Warhammer 40k: Darktide". Wie schon Fatsharks vorheriges Spiel "Warhammer: Vermintide" ist "Darktide" ein kooperativer Shooter für bis zu vier Spieler – nur dieses Mal im 40k-Universum, wo es Zombie-Wesen zu erschießen gilt. "Warhammer 40k: Darktide" soll 2021 auf den Markt kommen. Angekündigt sind bisher Versionen für die kommende Xbox Series X und Windows 10.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Warhammer 40.000: Darktide" (Quelle: Fatshark)

Über "Stalker 2" wird schon lange spekuliert, zuletzt war es um den neuen Teil der dystopischen Shooter-Reihe aber recht ruhig. Microsoft überraschte Fans mit einem düsteren Trailer. "Stalker 2" soll exklusiv für Xbox und PC erscheinen und eine offene Spielwelt zur Erkundung bieten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Stalker 2" (Quelle: Microsoft / GSC Game World)

Dass Turn 10 an einem neuen Forza-Teil arbeitet, war kein Geheimnis. Im Livestream hat da Studio erstmals einen Trailer zu "Forza Motorsports" gezeigt, dessen Szenen aus In-Engine-Material bestehen. Laut Microsoft befindet sich das Rennspiel noch in einer frühen Entwicklungsphase, wird also wohl nicht zum Start der Series X Ende des Jahres auf den Markt kommen. "Forza Motorsports" soll auf der neuen Microsoft-Konsole in nativem 4K laufen, Raytracing unterstützen und eine Bildwiederholfrequenz von 60 FPS halten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Forza Motorsports 8" (Quelle: Microsoft)

"Halo Infinite" gehört zu den wenigen gezeigten Spielen, die rechtzeitig zum Start der Xbox Series X bereitstehen sollen. Erstmals hat Microsoft nun Gameplay-Szenen des Zugpferds der kommenden Spielekonsole gezeigt. Auch "Halo Infinite" soll mit seinen weitläufigeren Umgebungen stabile 60 Frames pro Sekunde halten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Halo: Infinite" (Quelle: Microsoft)

Das Entwicklerstudio Rare hat außerdem neue Szenen zu "Everwild" gezeigt, einem Open-World-Entdeckungsspiel, bei dem Tierwesen eine wichtige Rolle zu spielen scheinen. Interessant macht das Spiel unter anderem der hübsche Art-Style – auch wenn es zum Gameplay bislang kaum Anhaltspunkte gibt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Everwild" (Quelle: Microsoft)

Double Fine Productions hat außerdem ein neues Video zu "Psychonauts 2" gezeigt, das bereits vor Jahren angekündigt wurde. Der Schauspieler Jack Black übernimmt eine Sprecher- und Sängerrole in dem für 2021 erwarteten Titel.

Für Microsoft war der Livestream wichtig: Bei einer vorherigen Ausgabe im Mai hatte Microsoft viele Zuschauer mit einem durchwachsenen Aufgebot an Trailern und Neuankündigungen enttäuscht. Im jüngsten Livestream hatte der Xbox-Hersteller mehr vorzuweisen: Gerade das "Halo"-Gameplay und die Ankündigung von "Fable" dürfte bei den Fans für Aufregung sorgen. Ob Microsoft der Gaming-Community die kommende Spielekonsole Xbox Series X schmackhaft machen kann, hängt auch vom Spieleangebot ab. In den kommenden Monaten vor Verkaufsstart will Microsoft weitere Exklusivtitel enthüllen.

(dahe)