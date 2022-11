Facades: Kostenlose App dient als Nachschlagewerk für Apple Stores

Aktuell gibt es 521 Apple Stores in 26 Ländern – zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Zählung von Michael Steeber. Der US-Amerikaner hat sich seit vielen Jahren den Einzelhandelsgeschäften des Elektronikriesen verschrieben und dokumentiert unter anderem in einem Newsletter Veränderungen und Neueröffnungen. Mit einer kostenlosen App lässt er Interessierte jetzt an seinem Datenschatz teilhaben.

Die Arbeiten zu Facades, das für iOS, iPadOS und Mac vorliegt, begannen vor fünf Jahren mit seinen ersten Aufzeichnungen in der Notizen-App, erinnert er sich anlässlich der Bekanntgabe. Bald gesellte sich eine Bilddatenbank dazu und die Daten wurden immer umfangreicher.

Statistiken, die es bei Apple nicht gibt

In Facades können Nutzer sich Bilder eines jeden verzeichneten Apple Stores, die Adresse und den Eröffnungstag anzeigen lassen. Außerdem gibt es Angaben zum von Apple gewählten Design des Geschäfts und ob es bestimmte Angebote, wie einen Abholschalter, vorhält.

Aufschlussreich sind aber auch Zahlen und Daten zu Informationen, die bei Apple selbst schwer oder gar nicht zu finden sind. So kann nachgeschlagen werden, welche 14 Apple Stores geschlossen wurden, dass 121 umgezogen sind und 38 umbenannt wurden.

Neueröffnungen sind weniger geworden

Dass die USA die meisten Apple Stores haben, dürfte wenig verwundern. Dass Großbritannien und China dicht folgen, ist da schon interessanter. Die Charts zeigen überdies auf, dass Apple bei der Neueröffnung von Stores seit Beginn des vergangenen Jahrzehnts kräftig auf die Bremse getreten hat. Zwischen 2000 und 2010 gab es demnach deutlich mehr neue Geschäfte als in den zehn Jahren danach.

Erst in diesem Jahr war Michael Steeber mit einer weiteren kostenlos nutzbaren Fleißarbeit in Erscheinung getreten. Er hat in einer App einige bekannte Apple Stores in 3D nachgebildet, sodass sich Interessierte darin frei bewegen können.

