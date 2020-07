Face ID kommt angeblich auf den Mac

Bislang werden Macs entweder traditionell per Passwort oder mit Hilfe des Fingerabdrucksensors Touch ID entsperrt. Ein TrueDepth-Modul, mit dem auch eine Gesichtserkennung möglich wäre, steckt bislang nur im iPhone und im iPad Pro. Erste Anzeichen aus dem Code der jüngsten Betaversion von macOS 11 alias Big Sur sprechen nun dafür, dass auch der Mac eine neue biometrische Funktion erhält. In der dritten Vorabversion, die Apple in der letzten Woche ausgegeben hat, gibt es verschiedene dazu passende Strings.

Strings und Codenamen von früher

Entdeckt wurden diese vom Leak-Experten Filipe Esposito. Die von Apple verwendeten Codenamen entsprechen denen, die bereits in iOS zum Einsatz kamen, als Apple Face ID fürs iPhone in seinen Betaversionen noch versteckte. So wurde das TrueDepth-Modul als "PearlCamera" bezeichnet. Dieser Name steckt nun auch in Big Sur Beta 3. Weitere zu Face ID passende Strings sind laut Esposito "FaceDetect" und "BioCapture". Auch diese ähneln den in iOS verwendeten Begriffen.

Dem Mac fehlte es bislang an der Hardware

Allerdings scheint die Implementierung noch in einem "frühen Stadium" zu sein – entsprechend ist unklar, wann wirklich erste Macs mit Gesichtserkennung auf den Markt kommen. Es ist wahrscheinlich, dass Apple zudem seinen in diesem Jahr beginnenden Switch von Intel zu ARM abwartet. In eigene A-Prozessoren könnte Apple die notwendige Neural Engine für die KI-basierte Gesichtserkennung verbauen, wie man sie von iPhone und iPad Pro kennt. Aktuell nutzt Apple nur seinen Sicherheitschip T2 im Mac, der auf ARM-Technik basiert und unter anderem die Fingerabdruck-Hashes sichert sowie die SSD-Verschlüsselung übernimmt.

Bequemer arbeiten mit dem Mac

Die Einführung von Face ID am Mac hätte mehrere Vorteile. So würde die Entsperrung nochmals einfacher und reibungsloser funktionieren als mit Touch ID. Weiterhin könnte Apple mit dem TrueDepth-Modul endlich bessere Kameratechnik in seine Macs integrieren, die technisch veraltete iSight-Webcam wird seit langem kritisiert. (bsc)