Face-to-face: Erste Agile Präsenzkonferenz inside agile startet durch

Endlich wieder in Person – am 3. und 4. Mai findet in Darmstadt die erste Vor-Ort-Konferenz der agilen Heise-Events statt. Praxiserfahrene Agilisten treffen zwei Tage lang zusammen, um ihr Wissen allen Interessierten zu vermitteln. Hinter inside agile stehen heise Developer und der Heidelberger dpunkt.verlag, die Konferenz richtet sich an Führungskräfte aller Ebenen. Produktverantwortliche sowie Menschen in agilen Rollen wie Scrum Master, Product Owner und Agile Coaches finden im Programm einen reich gefüllten Werkzeugkasten agiler Methoden.

Erfahrungsaustausch, Reflexion und Interaktion stehen im Zentrum des Events, das erfahrene Coaches moderieren. An beiden Tagen ergänzen sich jeweils zwei Vortragstracks komplementär. Wer teilnimmt, kann zwischen agilen Methoden, Leadership und Themen der Teamorganisation wählen, mal praxisbezogener und dann wieder im Helikopter auf der Metaebene unterwegs sein.

Raum für Austausch und agile Praxisbeispiele

Was sich in der Praxis bewährt hat, findet Raum bei der inside agile – ein Blick in das Programm: Es geht um Gefühle im Job, den Umgang mit Widerständen (bei sich selbst und im Team), Supervision für agile Führungskräfte und Unternehmenskultur zum Anfassen. Metriken für agile Change-Prozesse stehen ebenso auf dem Programm wie Erfahrungsberichte aus Senior Leadership Teams und die Entwicklungsabteilungen als die neuen Taktgeber agilen Wandels.

Einige Vorträge bauen auf Praxisbeispielen auf und laden zum Mitmachen ein, andere reflektieren das Denken und Handeln in einer post-digitalen Welt. Konkrete Werkzeuge wie Teamradar und Klassiker wie die Retrospektive gilt es neu zu erkunden und für die eigene Arbeit fruchtbar zu machen. IT-Governance und Selbstorganisation sind ebenfalls zentral. Mehrere Vortragende geben Praxistipps für gelebte Agilität und Veränderungen in Organisationen.

Keynotes zu Lean Agile und zu sinnzentriertem Führen

Was Sinn im Kontext von Arbeit und Unternehmen bedeutet, ist Thema das Eröffnungskeynote von Daniela Philipp. Die Wiener Unternehmensberaterin zeigt auf, wie man mit sinnzentriertem Fokus dem großen Trend folgt und zum Taktgeber einer neuen Generation des Wirtschaftens wird. Sinnzentrierung bedeutet unter anderem, unter schwierigsten Bedingungen kreativer Gestalter zu bleiben. Zentral ist dabei die Frage: Wieviel Verantwortung braucht es neben den Freiräumen in agilen Organisationen?

Der Serienunternehmer und Autor Jurgen Appelo (Co-Founder des Agile Lean Europe Network) stellt in seiner Keynote ein Modell für kontinuierliche Innovation vor, bei der die Erfahrung der Menschen im Zentrum steht. Schrittweise Änderungen, dynamische Teamarbeit und die Rolle der Manager dabei sind Thema des skalierbaren Frameworks unFIX, das Appelo dem Publikum näherbringt und zu dem er Fragen beantwortet.

Raum für anregende Diskussionen bieten die Reflexionsrunden an beiden Tagen, die unter anderem der Autor und Trainer Sigi Kaltenecker aus Wien moderiert. Neben einem fundierten Praxis-Überblick bietet das Programm Abwechslung mit Vorträgen und Interaktion. Beim gemeinsamen Mittagessen oder Kaffee und Snack kommen Speaker und Teilnehmende zum Vernetzen untereinander, aber auch bei Gruppenübungen gibt es dazu Gelegenheit.

Programm durchstöbern und Tickets ergattern

Tickets sind ab sofort zum Frühbucherpreis von 795 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) verfügbar. Für Gruppen und Teams gibt es auf Anfrage gesonderte Preisstaffeln. Das Programm und alles Organisatorische lässt sich der Website von inside agile entnehmen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, stehen die Konferenz-Website samt optionalem Newsletter und der Twitter-Kanal der Veranstalter offen.

(sih)