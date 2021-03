FaceTime-Nutzer frustriert von unerwünschten Gruppenanrufen

Spam-Anrufe und Telefonstreiche über FaceTime scheinen sich in den letzten Wochen zu häufen: Nutzer und Nutzerinnen berichten von wiederholten Gruppenanrufen mit unterschiedlichen, meist unbekannten Nummern und bis zu 32 Teilnehmern – der maximal möglichen Zahl. Teils klingele das iPhone nur kurz und der Gruppenanruf werde schon vor der Annahme abgebrochen, teils komme es beim Annehmen auch zu einem Video-Call, der andere – ebenfalls verwirrte – Teilnehmer zeige, die den unerwünschten Anruf ebenso angenommen haben.

Telefonstreiche per FaceTime

Immer wieder passiere es, dass es in kurzer Abfolge erneut zu Gruppenanrufen komme, wenn einer der Angerufenen den ursprünglichen Call verpasst hat und dann zurückruft – und damit auch wieder alle anderen Teilnehmer kontaktiert, wie Betroffene unter anderem in Apples Support-Forum schildern, Threads reichen teils bis März 2020 zurück.

Hinter den Anrufen scheint kein werbliches oder betrügerisches Ziel zu stecken, sondern es handelt sich in den meisten Fällen wohl um Telefonstreiche: Betroffene spekulieren, dass es unter anderem über TikTok zu solchen Scherzanrufen bei beliebigen Nummern aufgerufen wird. "FaceTime-Pranks" erfreuen sich bei dem Videodienst größerer Beliebtheit, dabei werden aber meist Bekannten Streiche per Videoanruf gespielt. Das Problem der unerwünschten FaceTime-Gruppenanrufe scheint bislang vorrangig in den USA aufzutreten.

Wenig Schutz in FaceTime

Betroffene haben wenige Optionen, um sich vor unerwünschten FaceTime-Anrufen zu schützen: Zwar lassen sich systemweit einzelne Rufnummern oder E-Mail-Adressen blockieren, doch bei Gruppenanrufen mit ständig wechselnden Nummern hilft das nicht mehr – oder erfordert ein stetes und sehr mühsames Hinzufügen von mitunter Hunderten an Nummern. Einen Weg, alle Teilnehmer oder Teilnehmerinnen eines Gruppenanrufes einfach auf die Blockierliste zu setzen, gibt es nicht.

Auch fehlt FaceTime die Option, Anrufe von unbekannten Nummern automatisch abzulehnen oder zumindest gesondert zu behandeln. Für iMessage hat Apple in Reaktion auf Spam-Wellen die Funktion ergänzt, unbekannte Absender zu filtern, bei FaceTime gibt es diese nicht. Auch Apples Telefon-App kann unbekannte Anrufende im Mobilfunknetz inzwischen direkt an die Mailbox weiterleiten, das iPhone klingelt dann erst gar nicht. Betroffene können sich teils mit dem Nicht-stören-Modus weiterhelfen oder im schlimmsten Fall FaceTime in den Einstellungen ganz abschalten und nur noch bei Bedarf aktivieren – bis Apple das Problem angeht.

(lbe)